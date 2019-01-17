Метою співпраці Міжнародного Валютного Фонду з Україною є допомога в досягненні стійкого зростання в країні.
Дивися повний текст У МВФ назвали мету співпраці з Україною і зробили заяву про вибори.
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Додано: П'ят 08 лют, 2019 11:23
У МВФ назвали мету співпраці з Україною і зробили заяву...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У МВФ назвали мету співпраці з Україною і зробили заяву про вибори.
Додано: П'ят 08 лют, 2019 11:24
как всегда смешно слушать рассказы о том, что МВФ хочет улучшить уровень жизни людей, вопрос, за счет повышения цены на газ? - это во первых, а во вторых, по заявлению представителя МВФ, они типа не вмешиваются в политику, и опять же, возьмем тот же газ, для Украины газ-это политика и как МВФ может об этом не знать, - отсюда следует вывод, что они нагло врут и уровень жизни людей им совершенно не интересен. Дальше можно развить тему о тех кто так рьяно желает сотрудничать с ними и придти к абсолютно такому же выводу.
Додано: П'ят 08 лют, 2019 13:48
Cactus,
посмотри на Венесуэлу, там газ и бензин стоят копейки, и никакого МВФ поблизости. Это сильно улучшило уровень жизни там? МВФ всего лишь стимулирует жить по средствам. Да, можно продолжать дотировать Нафтогаз каждый год на 100 млрд и сделать газ дешевле, как это было при Яныке. Чтобы каждый хозяин 3-этажного особняка на 350 квадратов мог позволить себе его отапливать незадорого. Но только тогда не останется денег на строительство дорог, армию и прочие расходы.
Додано: П'ят 08 лют, 2019 13:55
Re: У МВФ назвали мету співпраці з Україною і зробили заяву.
Не можна. Тоді валовий зовнішній борг зростав, а ЗВР зменшувався - на ці 10 млрд доларів і дотували газ. Зараз дурних немає нам в борг давати на таку халяву, тому скиглення про дешевий газ залишаться тільки скигленням.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: П'ят 08 лют, 2019 14:13
Re: У МВФ назвали мету співпраці з Україною і зробили заяву.
Для таких особняков давно использовалась норма, чтобы не палили зря, свыше условно 500
кубов газ подороже, и не будут обкрадывать дороги и армию.
Правда сейчас это отменили и все платят по полной и особняки, и неособняки.
Додано: П'ят 08 лют, 2019 14:24
redmax11
странная логика, давать денег в долг и при этом надеяться на то что будут жить по средствам, ты в какой стране живешь???
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