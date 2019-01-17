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У МВФ назвали мету співпраці
з Україною і зробили заяву...

У МВФ назвали мету співпраці з Україною і зробили заяву...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 11:23

У МВФ назвали мету співпраці з Україною і зробили заяву...

Пропонуємо до обговорення:
Метою співпраці Міжнародного Валютного Фонду з Україною є допомога в досягненні стійкого зростання в країні.

Дивися повний текст У МВФ назвали мету співпраці з Україною і зробили заяву про вибори.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 11:24

как всегда смешно слушать рассказы о том, что МВФ хочет улучшить уровень жизни людей, вопрос, за счет повышения цены на газ? - это во первых, а во вторых, по заявлению представителя МВФ, они типа не вмешиваются в политику, и опять же, возьмем тот же газ, для Украины газ-это политика и как МВФ может об этом не знать, - отсюда следует вывод, что они нагло врут и уровень жизни людей им совершенно не интересен. Дальше можно развить тему о тех кто так рьяно желает сотрудничать с ними и придти к абсолютно такому же выводу.
Cactus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 13:48

Cactus,
посмотри на Венесуэлу, там газ и бензин стоят копейки, и никакого МВФ поблизости. Это сильно улучшило уровень жизни там? МВФ всего лишь стимулирует жить по средствам. Да, можно продолжать дотировать Нафтогаз каждый год на 100 млрд и сделать газ дешевле, как это было при Яныке. Чтобы каждый хозяин 3-этажного особняка на 350 квадратов мог позволить себе его отапливать незадорого. Но только тогда не останется денег на строительство дорог, армию и прочие расходы.
redmax11
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 13:55

Re: У МВФ назвали мету співпраці з Україною і зробили заяву.

  redmax11 написав:Да, можно продолжать дотировать Нафтогаз каждый год на 100 млрд и сделать газ дешевле, как это было при Яныке.

Не можна. Тоді валовий зовнішній борг зростав, а ЗВР зменшувався - на ці 10 млрд доларів і дотували газ. Зараз дурних немає нам в борг давати на таку халяву, тому скиглення про дешевий газ залишаться тільки скигленням.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 14:13

Re: У МВФ назвали мету співпраці з Україною і зробили заяву.

redmax11 написав: Чтобы каждый хозяин 3-этажного особняка на 350 квадратов мог позволить себе его отапливать незадорого. Но только тогда не останется денег на строительство дорог, армию и прочие расходы.


Для таких особняков давно использовалась норма, чтобы не палили зря, свыше условно 500
кубов газ подороже, и не будут обкрадывать дороги и армию.
Правда сейчас это отменили и все платят по полной и особняки, и неособняки.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 14:24

redmax11
странная логика, давать денег в долг и при этом надеяться на то что будут жить по средствам, ты в какой стране живешь???
Cactus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 14:35

  redmax11 написав:Cactus,
посмотри на Венесуэлу, там газ и бензин стоят копейки, и никакого МВФ поблизости. Это сильно улучшило уровень жизни там? МВФ всего лишь стимулирует жить по средствам. Да, можно продолжать дотировать Нафтогаз каждый год на 100 млрд и сделать газ дешевле, как это было при Яныке. Чтобы каждый хозяин 3-этажного особняка на 350 квадратов мог позволить себе его отапливать незадорого. Но только тогда не останется денег на строительство дорог, армию и прочие расходы.

Специально для таких как ты:
"За три года, прошедших с начала реформы газового рынка, НАК "Нафтогаз Украины" получил из государственного бюджета 200,8 млрд грн.

В 2015 году НАК "Нафтогаз Украины" получил 17,1 млрд грн в виде финансирования субсидий и льгот, плюс 29,7 млрд грн были внесены правительством в уставный фонд компании. В 2016 году объем дотаций "Нафтогаза" из бюджета составил 40 млрд грн, а в 2017 – увеличился в полтора раза – до 64 млрд грн.

За первое полугодие 2018 года НАК "Нафтогаз Украины" уже получил из бюджета около 50 млрд грн средств.
- что-то изменилось, жить по средствам стали???
Cactus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 16:47

Дуже мило: "вивести Україну на шлях сталого зростання і поліпшити рівень життя людей". Таку брехню можна сміло заносити в книгу рекордів Гіннесса. За допомоги МВФ Україна за п"ять років стала однією з найбідніших країн Європи і на останньому місці по середній зарплаті і це без сплати Україною "люблячому МВФ" боргів у 2014-2018рр. А "членам" МВФ необхідно вивчити реальну ситуацію в Україні і не надавати кошти своїм "ізбранним" в кармани.
sngorlov
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