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У МВФ назвали мету співпраці
з Україною і зробили заяву...

У МВФ назвали мету співпраці з Україною і зробили заяву...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 11:23

У МВФ назвали мету співпраці з Україною і зробили заяву...

Пропонуємо до обговорення:
Метою співпраці Міжнародного Валютного Фонду з Україною є допомога в досягненні стійкого зростання в країні.

Дивися повний текст У МВФ назвали мету співпраці з Україною і зробили заяву про вибори.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 11:24

как всегда смешно слушать рассказы о том, что МВФ хочет улучшить уровень жизни людей, вопрос, за счет повышения цены на газ? - это во первых, а во вторых, по заявлению представителя МВФ, они типа не вмешиваются в политику, и опять же, возьмем тот же газ, для Украины газ-это политика и как МВФ может об этом не знать, - отсюда следует вывод, что они нагло врут и уровень жизни людей им совершенно не интересен. Дальше можно развить тему о тех кто так рьяно желает сотрудничать с ними и придти к абсолютно такому же выводу.
Cactus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 13:48

Cactus,
посмотри на Венесуэлу, там газ и бензин стоят копейки, и никакого МВФ поблизости. Это сильно улучшило уровень жизни там? МВФ всего лишь стимулирует жить по средствам. Да, можно продолжать дотировать Нафтогаз каждый год на 100 млрд и сделать газ дешевле, как это было при Яныке. Чтобы каждый хозяин 3-этажного особняка на 350 квадратов мог позволить себе его отапливать незадорого. Но только тогда не останется денег на строительство дорог, армию и прочие расходы.
redmax11
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 13:55

Re: У МВФ назвали мету співпраці з Україною і зробили заяву.

  redmax11 написав:Да, можно продолжать дотировать Нафтогаз каждый год на 100 млрд и сделать газ дешевле, как это было при Яныке.

Не можна. Тоді валовий зовнішній борг зростав, а ЗВР зменшувався - на ці 10 млрд доларів і дотували газ. Зараз дурних немає нам в борг давати на таку халяву, тому скиглення про дешевий газ залишаться тільки скигленням.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 14:13

Re: У МВФ назвали мету співпраці з Україною і зробили заяву.

redmax11 написав: Чтобы каждый хозяин 3-этажного особняка на 350 квадратов мог позволить себе его отапливать незадорого. Но только тогда не останется денег на строительство дорог, армию и прочие расходы.


Для таких особняков давно использовалась норма, чтобы не палили зря, свыше условно 500
кубов газ подороже, и не будут обкрадывать дороги и армию.
Правда сейчас это отменили и все платят по полной и особняки, и неособняки.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 14:24

redmax11
странная логика, давать денег в долг и при этом надеяться на то что будут жить по средствам, ты в какой стране живешь???
Cactus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 14:35

  redmax11 написав:Cactus,
посмотри на Венесуэлу, там газ и бензин стоят копейки, и никакого МВФ поблизости. Это сильно улучшило уровень жизни там? МВФ всего лишь стимулирует жить по средствам. Да, можно продолжать дотировать Нафтогаз каждый год на 100 млрд и сделать газ дешевле, как это было при Яныке. Чтобы каждый хозяин 3-этажного особняка на 350 квадратов мог позволить себе его отапливать незадорого. Но только тогда не останется денег на строительство дорог, армию и прочие расходы.

Специально для таких как ты:
"За три года, прошедших с начала реформы газового рынка, НАК "Нафтогаз Украины" получил из государственного бюджета 200,8 млрд грн.

В 2015 году НАК "Нафтогаз Украины" получил 17,1 млрд грн в виде финансирования субсидий и льгот, плюс 29,7 млрд грн были внесены правительством в уставный фонд компании. В 2016 году объем дотаций "Нафтогаза" из бюджета составил 40 млрд грн, а в 2017 – увеличился в полтора раза – до 64 млрд грн.

За первое полугодие 2018 года НАК "Нафтогаз Украины" уже получил из бюджета около 50 млрд грн средств.
- что-то изменилось, жить по средствам стали???
Cactus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 16:47

Дуже мило: "вивести Україну на шлях сталого зростання і поліпшити рівень життя людей". Таку брехню можна сміло заносити в книгу рекордів Гіннесса. За допомоги МВФ Україна за п"ять років стала однією з найбідніших країн Європи і на останньому місці по середній зарплаті і це без сплати Україною "люблячому МВФ" боргів у 2014-2018рр. А "членам" МВФ необхідно вивчити реальну ситуацію в Україні і не надавати кошти своїм "ізбранним" в кармани.
sngorlov
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 21:22

Метою співпраці Міжнародного Валютного Фонду з Україною є допомога в досягненні стійкого зростання в країні.

Точно, точно!
А целью европейцев, нанимающих украинских мигрантов, является снабжение их деньгами, чтобы тем лучше жилось! А не мойка унитазов, вынос суден из под стариков и разноработы на стройках, как могли бы подумать некоторые несвидомые ватники.
Еще есть США. Те вообще не жалеют ни миллиардов, ни печенек, ни пенсильванского угля для роста добробута нежно любимого ими украинского народа.
Короче, весь мир с нами!
fokus
 
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