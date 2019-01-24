Про це сказано в постанові Кабміну.
Дивися повний текст Субсидія не призначається за наявності простроченої понад місяць заборгованості - Кабмін.
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Додано: П'ят 08 лют, 2019 11:59
Субсидія не призначається за наявності простроченої...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Субсидія не призначається за наявності простроченої понад місяць заборгованості - Кабмін.
Додано: П'ят 08 лют, 2019 11:59
Есть ещё беспроигрышный вариант: кто наперёд за весь отопительный сезон не оплатит,тому не видать субсидию до конца дней своих.
Додано: П'ят 08 лют, 2019 12:15
Человек попал на месяц в больницу, оплатить не в состоянии.
Так ему еще и субсидию добрые Гройсманы (Порошенки) урежут.
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
Додано: П'ят 08 лют, 2019 12:16
а что в стране задолженности по з/п уже нет и она вовремя выплачивается?
Додано: П'ят 08 лют, 2019 12:53
как я понял - там двойное условие:
- срок долга - месяц
- сумма долга - 340+
т.е. за червонец даже за квартал не должны отменять субсидию
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