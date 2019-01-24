Субсидія не призначається за наявності простроченої...

Додано: П'ят 08 лют, 2019 12:15

Человек попал на месяц в больницу, оплатить не в состоянии.

Так ему еще и субсидию добрые Гройсманы (Порошенки) урежут.

Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!