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Субсидія не призначається
за наявності простроченої...

Субсидія не призначається за наявності простроченої...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 11:59

Субсидія не призначається за наявності простроченої...

Пропонуємо до обговорення:
Про це сказано в постанові Кабміну.

Дивися повний текст Субсидія не призначається за наявності простроченої понад місяць заборгованості - Кабмін.
R2
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Робот новин
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 11:59

Есть ещё беспроигрышный вариант: кто наперёд за весь отопительный сезон не оплатит,тому не видать субсидию до конца дней своих.
chumakcm1430
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 12:15

Человек попал на месяц в больницу, оплатить не в состоянии.
Так ему еще и субсидию добрые Гройсманы (Порошенки) урежут.
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
zloy_ukr
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 12:16

а что в стране задолженности по з/п уже нет и она вовремя выплачивается?
Cactus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 12:53

как я понял - там двойное условие:
- срок долга - месяц
- сумма долга - 340+
т.е. за червонец даже за квартал не должны отменять субсидию
В новых зминах важно другое - надо подать заяву+декларацию по новой, даже кто получал годами ранее. Как я узнал - будет новая форма и содержание этих бланков, потому их пока нет для скачивания на сайте
морда
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 13:22

смешная привязка к необлагаемому минимуму размер которого не менялся уже более 20 лет...
Тракторист
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 13:27

Больше всего с субсидиями напрягает нестабильность: что Гройсману в голову стрельнет, то и будет.
Правила получения субсидий меняются по сумасбродству Гройсмана.
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
zloy_ukr
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 14:17

Re: Субсидія не призначається за наявності простроченої...

И если добавить то как хорошо работает почта в селах. 3 рабочих дня на неделе, рабочие дни меняются уже несколько раз так приходила а почта закрыта. И рабочие дни что теперь есть только на то время когда я очень занята и вырезать время на почту все равно что вредить себе же.
Жесть просто.
Это все сделали специально.
Juna
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 15:32

немного не по теме, но все таки спрошу - нужно ли платить обязательный платеж за газ (который доводят до вашего сведения когда дают субсидию), если в счетах висит переплата и "до сплаты" - ноль?
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999
RomanTik
 
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