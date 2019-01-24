Субсидія не призначається за наявності простроченої...
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морда написав:как я понял - там двойное условие: - срок долга - месяц - сумма долга - 340+ т.е. за червонец даже за квартал не должны отменять субсидию В новых зминах важно другое - надо подать заяву+декларацию по новой, даже кто получал годами ранее. Как я узнал - будет новая форма и содержание этих бланков, потому их пока нет для скачивания на сайте
Александр Дубинский считает,что декларации нужно будет заполнять в налоговой инспекции,вот это действительно жесть,что это будет?Информации пока нет,но если это так,это бомба!
zloy_ukr написав: Государство сбросило с себя гарантию Честно работающему гражданину Украины его Право на жизнь в Украине. Из прожиточного минимума выбросили Право на социальную норму проживания в людских условиях. - прикольно, но грубый факт.
У нас действительно,не входят в прожиточный минимум коммунальные услуги,но ворам плевать на это.Вот это и называется геноцид.
Предложения набсовета также предусматривают, что размер квартальной премии главы НАК, а также премий за особенные достижения и реализацию целей в долгосрочных проектах будет устанавливать сам наблюдательный совет, а годовая премия за достижение поставленных перед руководителем целей может составить до 100% годового оклада.
При этом остается в силе принятое в июле 2018 года решение набсовета о выплате премий руководству "Нафтогаза" по итогам победы над "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже в части выплаты второй части премии.
Одноразовые выплаты главе НАК предусматривают помощь на оздоровление в размере 60% оклада один раз в год, а также помощь в случае досрочного прекращения контракта в связи с болезнью.
При увольнении по инициативе управляющего органа компании руководитель НАК получит выходное пособие в размере 12 среднемесячных зарплат и другие выплаты, предусмотренные законодательством.
Также предложено обеспечить за счет компании представительские расходы главы, медицинское страхование, страхование жизни и ответственности, а также предоставление охраны, служебного автомобиля и мобильной связи.
Контракт с главой НАК Андреем Кобалевым истекает 22 марта 2019 года.
На такие цифры должен ориентироваться каждый?!!!
А ведь я более, чем уверен, что у него нет проблем с жильём и оплатой за газ,.....
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
zloy_ukr написав: Государство сбросило с себя гарантию Честно работающему гражданину Украины его Право на жизнь в Украине. Из прожиточного минимума выбросили Право на социальную норму проживания в людских условиях. - прикольно, но грубый факт.
У нас действительно,не входят в прожиточный минимум коммунальные услуги,но ворам плевать на это.Вот это и называется геноцид.
Там много чего "Не входит" - это были "Социальные гарантии Государства" отменённые в 2011 году. Именно по данной причине работник получал не более 8%(в совокупности) от стоимости товара. Вот и считайте 2 тыс ГРН в месяц круглогодично - ?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.