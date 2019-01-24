Субсидія не призначається за наявності простроченої...

...............................Согласно приложению к письму, набсовет предлагает установить ежемесячный должностной оклад главы правления "Нафтогаза" в размере 2,08 млн грн.Предложения набсовета также предусматривают, что размер квартальной премии главы НАК, а также премий за особенные достижения и реализацию целей в долгосрочных проектах будет устанавливать сам наблюдательный совет, а годовая премия за достижение поставленных перед руководителем целей может составить до 100% годового оклада.При этом остается в силе принятое в июле 2018 года решение набсовета о выплате премий руководству "Нафтогаза" по итогам победы над "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже в части выплаты второй части премии.Одноразовые выплаты главе НАК предусматривают помощь на оздоровление в размере 60% оклада один раз в год, а также помощь в случае досрочного прекращения контракта в связи с болезнью.При увольнении по инициативе управляющего органа компании руководитель НАК получит выходное пособие в размере 12 среднемесячных зарплат и другие выплаты, предусмотренные законодательством.Также предложено обеспечить за счет компании представительские расходы главы, медицинское страхование, страхование жизни и ответственности, а также предоставление охраны, служебного автомобиля и мобильной связи.Контракт с главой НАК Андреем Кобалевым истекает 22 марта 2019 года.