Субсидія не призначається за наявності простроченої...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 20:09

  морда написав:как я понял - там двойное условие:
- срок долга - месяц
- сумма долга - 340+
т.е. за червонец даже за квартал не должны отменять субсидию
В новых зминах важно другое - надо подать заяву+декларацию по новой, даже кто получал годами ранее. Как я узнал - будет новая форма и содержание этих бланков, потому их пока нет для скачивания на сайте

Александр Дубинский считает,что декларации нужно будет заполнять в налоговой инспекции,вот это действительно жесть,что это будет?Информации пока нет,но если это так,это бомба!
Scotch
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 20:15

  Kudrjavuy написав:
  zloy_ukr написав:
Государство сбросило с себя гарантию Честно работающему гражданину Украины его Право на жизнь в Украине. Из прожиточного минимума выбросили Право на социальную норму проживания в людских условиях.
- прикольно, но грубый факт.

У нас действительно,не входят в прожиточный минимум коммунальные услуги,но ворам плевать на это.Вот это и называется геноцид.
Scotch
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 20:26

  Scotch написав:У нас действительно,не входят в прожиточный минимум коммунальные услуги,но ворам плевать на это.Вот это и называется геноцид.

Вероятно коммуналку приходится не платить только тем, кто в тяжком положении? :mrgreen:
  Kudrjavuy написав:, у кого всё в порядке:
http://patrioty.org.ua/ecomomic/nahliad ... 66201.html
...............................
Согласно приложению к письму, набсовет предлагает установить ежемесячный должностной оклад главы правления "Нафтогаза" в размере 2,08 млн грн.

Предложения набсовета также предусматривают, что размер квартальной премии главы НАК, а также премий за особенные достижения и реализацию целей в долгосрочных проектах будет устанавливать сам наблюдательный совет, а годовая премия за достижение поставленных перед руководителем целей может составить до 100% годового оклада.

При этом остается в силе принятое в июле 2018 года решение набсовета о выплате премий руководству "Нафтогаза" по итогам победы над "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже в части выплаты второй части премии.

Одноразовые выплаты главе НАК предусматривают помощь на оздоровление в размере 60% оклада один раз в год, а также помощь в случае досрочного прекращения контракта в связи с болезнью.

При увольнении по инициативе управляющего органа компании руководитель НАК получит выходное пособие в размере 12 среднемесячных зарплат и другие выплаты, предусмотренные законодательством.

Также предложено обеспечить за счет компании представительские расходы главы, медицинское страхование, страхование жизни и ответственности, а также предоставление охраны, служебного автомобиля и мобильной связи.

Контракт с главой НАК Андреем Кобалевым истекает 22 марта 2019 года.

На такие цифры должен ориентироваться каждый?!!!

А ведь я более, чем уверен, что у него нет проблем с жильём и оплатой за газ,.....
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 20:28

  Scotch написав:
  Kudrjavuy написав:
  zloy_ukr написав:
Государство сбросило с себя гарантию Честно работающему гражданину Украины его Право на жизнь в Украине. Из прожиточного минимума выбросили Право на социальную норму проживания в людских условиях.
- прикольно, но грубый факт.

У нас действительно,не входят в прожиточный минимум коммунальные услуги,но ворам плевать на это.Вот это и называется геноцид.

Там много чего "Не входит" - это были "Социальные гарантии Государства" отменённые в 2011 году. :?
Именно по данной причине работник получал не более 8%(в совокупности) от стоимости товара.
Вот и считайте 2 тыс ГРН в месяц круглогодично - ?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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