За даними НБУ, в 2018 році депозитний портфель фізосіб найбільше зріс в Приватбанку.
Дивися повний текст НБУ назвав банки з найбільшим притоком і відтоком депозитів за 2018 рік (інфографіка).
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 08 лют, 2019 12:14
НБУ назвав банки з найбільшим притоком і відтоком...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст НБУ назвав банки з найбільшим притоком і відтоком депозитів за 2018 рік (інфографіка).
Додано: П'ят 08 лют, 2019 12:14
с Укрсоцем всё понятно - банк доживает последние дни, а депозиты из него просто переводятся в Альфу...
|