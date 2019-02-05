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НБУ назвав банки з найбільшим
притоком і відтоком...

НБУ назвав банки з найбільшим притоком і відтоком...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 12:14

НБУ назвав банки з найбільшим притоком і відтоком...

Пропонуємо до обговорення:
За даними НБУ, в 2018 році депозитний портфель фізосіб найбільше зріс в Приватбанку.

Дивися повний текст НБУ назвав банки з найбільшим притоком і відтоком депозитів за 2018 рік (інфографіка).
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 12:14

с Укрсоцем всё понятно - банк доживает последние дни, а депозиты из него просто переводятся в Альфу...
Acciga
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