Відремонтовані дороги за часів прем'єрства Арсенія Яценюка та Володимира Гройсмана проходять зими в ідеальному стані.
Дивися повний текст Уряд - не Гоґвортс, у нас немає чарівної палички, щоб відремонтувати всі дороги, - Омелян.
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Додано: П'ят 08 лют, 2019 12:20
Уряд - не Гоґвортс, у нас немає чарівної палички, щоб...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Уряд - не Гоґвортс, у нас немає чарівної палички, щоб відремонтувати всі дороги, - Омелян.
Додано: П'ят 08 лют, 2019 12:50
"Министр добавил, что для того, чтобы отремонтировать все дороги в Украине, финансирование в год должно быть примерно 200 миллиардов гривен." и от себя добавлю, - финансирование в год должно быть примерно 200 миллиардов гривен и с каждым годом все увеличиваться, т.к. из года в год ремонтировать дорого придется все больше и больше, а там еще и хаперлуп построим, а он тоже ремонта потребует, причем сразу же, даже не будучи построенным....
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