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Уряд - не Гоґвортс, у нас
немає чарівної палички, щоб...

Уряд - не Гоґвортс, у нас немає чарівної палички, щоб...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 12:20

Уряд - не Гоґвортс, у нас немає чарівної палички, щоб...

Пропонуємо до обговорення:
Відремонтовані дороги за часів прем'єрства Арсенія Яценюка та Володимира Гройсмана проходять зими в ідеальному стані.

Дивися повний текст Уряд - не Гоґвортс, у нас немає чарівної палички, щоб відремонтувати всі дороги, - Омелян.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 12:21

Іноді краще жувати... (Орбіт)
v_golub
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 12:50

"Министр добавил, что для того, чтобы отремонтировать все дороги в Украине, финансирование в год должно быть примерно 200 миллиардов гривен." и от себя добавлю, - финансирование в год должно быть примерно 200 миллиардов гривен и с каждым годом все увеличиваться, т.к. из года в год ремонтировать дорого придется все больше и больше, а там еще и хаперлуп построим, а он тоже ремонта потребует, причем сразу же, даже не будучи построенным....
Cactus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 13:09

а где можно ознакомиться с полным перечнем 7 тыс. км? а то путешествуя дорогами Украины складывается впечатление, что цифра завышена на порядок...
Тракторист
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 13:12

Как что-то делать, правительство - не Хогвартс, а как тырить, то чудеса происходят такого уровня, что и волшебной палочке не под силу.
nalim
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 13:46

Дякуемо звычайно! То всьо путин вынуват!
vitali_kalinin
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 14:02

Волшебная палочка у Емельки есть, и он положил её на дороги
cisukr
 
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