Відремонтовані дороги за часів прем'єрства Арсенія Яценюка та Володимира Гройсмана проходять зими в ідеальному стані.
Дивися повний текст Уряд - не Гоґвортс, у нас немає чарівної палички, щоб відремонтувати всі дороги, - Омелян.
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Додано: П'ят 08 лют, 2019 12:20
Уряд - не Гоґвортс, у нас немає чарівної палички, щоб...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Уряд - не Гоґвортс, у нас немає чарівної палички, щоб відремонтувати всі дороги, - Омелян.
Додано: П'ят 08 лют, 2019 12:50
"Министр добавил, что для того, чтобы отремонтировать все дороги в Украине, финансирование в год должно быть примерно 200 миллиардов гривен." и от себя добавлю, - финансирование в год должно быть примерно 200 миллиардов гривен и с каждым годом все увеличиваться, т.к. из года в год ремонтировать дорого придется все больше и больше, а там еще и хаперлуп построим, а он тоже ремонта потребует, причем сразу же, даже не будучи построенным....
Додано: П'ят 08 лют, 2019 13:09
а где можно ознакомиться с полным перечнем 7 тыс. км? а то путешествуя дорогами Украины складывается впечатление, что цифра завышена на порядок...
Додано: П'ят 08 лют, 2019 13:12
Как что-то делать, правительство - не Хогвартс, а как тырить, то чудеса происходят такого уровня, что и волшебной палочке не под силу.
Додано: П'ят 08 лют, 2019 14:51
Упс, якщо Омелян немає чарівної палички - тоді для чого ми платимо податки і утримуємо бездаря.
Додано: П'ят 08 лют, 2019 15:11
Интересно получается - заурядное дорожное полотно Омелян без волшебства отремонтировать не может, а построить и запустить вакуумный поезд Hyperloop, до сих пор являющийся лишь инженерным проектом, это без проблем
Самый позорный министр, ИМХО - уровень пиара зашлакивает, а результаты отсутствуют даже скромные...
Додано: П'ят 08 лют, 2019 15:25
НЕт вопросов
Лопату в руки и на дорогу.
- Честно зарабатывать себе на кусок хлеба.
- Запретить ему и его нации - иметь дело с "деньгами" - пусть учатся честно работать - строить дороги(В Украине).
На третий год ежедневного честного труда - ему придёт просветление.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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