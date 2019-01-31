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Уряд - не Гоґвортс, у нас немає чарівної палички, щоб...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 08 лют, 2019 15:28
Навіть як би була чарівна паличка нею може користуватися ФАХІВЕЦЬ З МІЗКАМИ.У нинішньому уряді ьаких не має.І безперечно треба НЕ КРАСТИ.
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sena_2008atp
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