RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Уряд - не Гоґвортс, у нас
немає чарівної палички, щоб...

Уряд - не Гоґвортс, у нас немає чарівної палички, щоб...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 15:28

Навіть як би була чарівна паличка нею може користуватися ФАХІВЕЦЬ З МІЗКАМИ.У нинішньому уряді ьаких не має.І безперечно треба НЕ КРАСТИ.
sena_2008atp
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1588
З нами з: 31.05.15
Подякував: 4 раз.
Подякували: 365 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Igorten, warlamp і 17 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Уряд перевірить субсидіантів
R2 » П'ят 18 січ, 2019 15:21
4 472
Переглянути останнє повідомлення
Сер 06 лют, 2019 14:08
dvs
Уряд оновив норми споживання газу для тих, у кого немає... 1, 2
R2 » Сер 30 січ, 2019 13:16
16 1027
Переглянути останнє повідомлення
Чет 31 січ, 2019 15:49
ruvex
Уряд тимчасово заборонив розміщувати вільні кошти...
R2 » Сер 23 січ, 2019 17:32
1 245
Переглянути останнє повідомлення
Сер 23 січ, 2019 17:33
Moimir

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (67446)
08.02.2019 16:00
EximBonus Bot (48)
08.02.2019 16:00
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.