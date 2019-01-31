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Уряд - не Гоґвортс, у нас
немає чарівної палички, щоб...

Уряд - не Гоґвортс, у нас немає чарівної палички, щоб...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 15:28

Навіть як би була чарівна паличка нею може користуватися ФАХІВЕЦЬ З МІЗКАМИ.У нинішньому уряді ьаких не має.І безперечно треба НЕ КРАСТИ.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 16:17

Re: Уряд - не Гоґвортс, у нас немає чарівної палички, щоб...

Так вот откуда все эти гиперлупы, вертолётные такси и прочий бред – он, с.ка, фэнтези начитался..
fokus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 16:21

Каждый день еду по дороге и радуюсь идеальным по Марсианским меркам дорогам, а сам глазами мокрыми от слез радости, смотрю на других таких же довольных, которые объезжают ровные участки дороги, стараясь не поделиться слезами радости с соседями по полосе.
magneet
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 16:22

Я не в восторге, что при таком состоянии дел на дорогах (и на железках, а торгового флота вообще почти нет) это существо читает Гарри Поттера. Хотя уровень интеллекта, скорее всего, как раз соответствует возрасту, для которого написана книга.

Хотя нет, книги он вряд ли читает - скорее всего, кино смотрел. И вообще вопрос - умеет ли читать.

Вот только не пойму - откуда он о хайперлупе узнал? Наверное, как ребенок, который ругательства запоминает лучше нормальных слов...
max_us_ua
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 16:50

Re: Уряд - не Гоґвортс, у нас немає чарівної палички, щоб...

  max_us_ua написав:Хотя нет, книги он вряд ли читает - скорее всего, кино смотрел.

Да, тоже так подумал..
Хотел предложить ему прочитать что-то более профильное, ну хотя бы «Аэропорт» Хейли, но он же, по-моему, не экранизирован. И комиксов, наверное, нет. Так что от гиперлупа Украине никуда не деться.. :(
fokus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 17:24

От счй потрох
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 17:29

эта статейка вот к чему:
«Автомобильные дороги Украины» собираются приватизировать
Автоцентр
https://hvylya.net/news/digest/avtomobi ... rovat.html

Государственную компанию «Автомобильные дороги Украины» готовят к приватизации.

Украинский рынок эксплуатации и содержания дорог продолжает развиваться. Сегодня уже 11 областей привлекают в качестве подрядчиков частные компании, а в 2019 году к ним присоединилась и Киевская область, сообщает Автоцентр.

Следующий шаг – приватизация ГАК «Автомобильные дороги Украины».

Для реструктуризации задолженностей ГАК в ближайшее время при поддержке Мирового банка будут привлечены международные специалисты.

Об этом сообщил на недавней пресс-конференции глава «Укравтодор» Славомир Новак.

На баланс служб автомобильных дорог также передадут и базы для их содержания – сегодня они находятся на балансе ГАК «Автомобильные дороги».

В результате частным, победившим в тендере, будут передаваться не только дороги, но и вся техническая база для выполнения контракта.

Чистый бизнес, ничего личного.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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