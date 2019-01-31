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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 08 лют, 2019 15:28
Навіть як би була чарівна паличка нею може користуватися ФАХІВЕЦЬ З МІЗКАМИ.У нинішньому уряді ьаких не має.І безперечно треба НЕ КРАСТИ.
Додано: П'ят 08 лют, 2019 16:17
Re: Уряд - не Гоґвортс, у нас немає чарівної палички, щоб...
Так вот откуда все эти гиперлупы, вертолётные такси и прочий бред – он, с.ка, фэнтези начитался..
Додано: П'ят 08 лют, 2019 16:21
Каждый день еду по дороге и радуюсь идеальным по Марсианским меркам дорогам, а сам глазами мокрыми от слез радости, смотрю на других таких же довольных, которые объезжают ровные участки дороги, стараясь не поделиться слезами радости с соседями по полосе.
Додано: П'ят 08 лют, 2019 16:22
Я не в восторге, что при таком состоянии дел на дорогах (и на железках, а торгового флота вообще почти нет) это существо читает Гарри Поттера. Хотя уровень интеллекта, скорее всего, как раз соответствует возрасту, для которого написана книга.
Хотя нет, книги он вряд ли читает - скорее всего, кино смотрел. И вообще вопрос - умеет ли читать.
Вот только не пойму - откуда он о хайперлупе узнал? Наверное, как ребенок, который ругательства запоминает лучше нормальных слов...
Додано: П'ят 08 лют, 2019 16:50
Re: Уряд - не Гоґвортс, у нас немає чарівної палички, щоб...
Да, тоже так подумал..
Хотел предложить ему прочитать что-то более профильное, ну хотя бы «Аэропорт» Хейли, но он же, по-моему, не экранизирован. И комиксов, наверное, нет. Так что от гиперлупа Украине никуда не деться..
Додано: П'ят 08 лют, 2019 17:29
эта статейка вот к чему:
Чистый бизнес, ничего личного.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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