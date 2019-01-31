Уряд - не Гоґвортс, у нас немає чарівної палички, щоб...
+Додати тему
Відповісти на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Каждый день еду по дороге и радуюсь идеальным по Марсианским меркам дорогам, а сам глазами мокрыми от слез радости, смотрю на других таких же довольных, которые объезжают ровные участки дороги, стараясь не поделиться слезами радости с соседями по полосе.
Я не в восторге, что при таком состоянии дел на дорогах (и на железках, а торгового флота вообще почти нет) это существо читает Гарри Поттера. Хотя уровень интеллекта, скорее всего, как раз соответствует возрасту, для которого написана книга.
Хотя нет, книги он вряд ли читает - скорее всего, кино смотрел. И вообще вопрос - умеет ли читать.
Вот только не пойму - откуда он о хайперлупе узнал? Наверное, как ребенок, который ругательства запоминает лучше нормальных слов...
max_us_ua написав:Хотя нет, книги он вряд ли читает - скорее всего, кино смотрел.
Да, тоже так подумал.. Хотел предложить ему прочитать что-то более профильное, ну хотя бы «Аэропорт» Хейли, но он же, по-моему, не экранизирован. И комиксов, наверное, нет. Так что от гиперлупа Украине никуда не деться..
Государственную компанию «Автомобильные дороги Украины» готовят к приватизации.
Украинский рынок эксплуатации и содержания дорог продолжает развиваться. Сегодня уже 11 областей привлекают в качестве подрядчиков частные компании, а в 2019 году к ним присоединилась и Киевская область, сообщает Автоцентр.
Следующий шаг – приватизация ГАК «Автомобильные дороги Украины».
Для реструктуризации задолженностей ГАК в ближайшее время при поддержке Мирового банка будут привлечены международные специалисты.
Об этом сообщил на недавней пресс-конференции глава «Укравтодор» Славомир Новак.
На баланс служб автомобильных дорог также передадут и базы для их содержания – сегодня они находятся на балансе ГАК «Автомобильные дороги».
В результате частным, победившим в тендере, будут передаваться не только дороги, но и вся техническая база для выполнения контракта.
Чистый бизнес, ничего личного.Главное не строительство и содержание дорог, а их приватизация!
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.