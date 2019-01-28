У представництві Євросоюзу в Україні не впевнені, що Україна може стати кандидатом у члени ЄС до 2024 року
Дивися повний текст У представництві ЄС відповіли, чи є в України шанси стати кандидатом у члени ЄС.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 08 лют, 2019 13:14
У представництві ЄС відповіли, чи є в України шанси...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У представництві ЄС відповіли, чи є в України шанси стати кандидатом у члени ЄС.
Додано: П'ят 08 лют, 2019 13:14
Турция подписала ассоциацию с ЕЭС более 50 лет назад, но перспективы её членства по прежднему туманны, так что пока Украина в очереди за Турцией...
Додано: П'ят 08 лют, 2019 13:22
Пока в Украине не будет сильной экономики и в разы не уменьшиться коррупция, она и даром ЕС не нужна.
Додано: П'ят 08 лют, 2019 14:26
При чем здесь мусульманская Турция, к Украине? Турков в ЕС не принимают по совсем другим причинам. Турки дорожную карту по безвизу подписали с ЕС гораздо раньше Украины и что ? У нас давно безвиз , а турки до сих пор ждут. Если не будет пророссийского какого то реванша , до 2030 года уверен Украина будет в ЕС
Додано: П'ят 08 лют, 2019 15:03
Дипломат ответил дипломатично. На самом деле, после ухода одного из доноров ЕС будет очень проблематично дотировать ещё 35 млн. нищебродов, имеющих на руках полный набор всех "прелестей": ВИЧ,туберкулёз, корь, гепатит и миллионы неучтённых стволов.
Додано: П'ят 08 лют, 2019 15:12
Re: У представництві ЄС відповіли, чи є в України шанси...
У Украины есть все шансы на присоединение к ЕС в будущем, только популистичные конституционные правки, ради предвыборной гонки, на "курс в ЕС" этого не решают , нужны реальные реформы а не оголтелый популизм. От этого и зависит сближение к ЕС , об чем и сказал пресс-атташе.
Додано: П'ят 08 лют, 2019 15:17
Re: У представництві ЄС відповіли, чи є в України шанси...
Туреччина не в ЄС, в ЄС її заробітчани і ринок збуту (50% експорту), тому і зарплати нормальні. Треба просто виконувати угоду про Асоціацію, як і каже представник.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: П'ят 08 лют, 2019 15:22
а что в Европе нет ВИЧ, кори, гепатитов т д.?????
Додано: П'ят 08 лют, 2019 15:24
Там нет эпидемий.
Додано: П'ят 08 лют, 2019 15:27
Та ладно ))) Вы там сильно знаете. ВИЧ - это вообще пандемия, и гепатиты всех типов тоже. Там тьма всяких черномазых всех мастей, они явно привезли с собой кучу разных болячек.
|