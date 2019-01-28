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У представництві ЄС відповіли,
чи є в України шанси...

У представництві ЄС відповіли, чи є в України шанси...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 16:04

Re: У представництві ЄС відповіли, чи є в України шанси...

  vetka написав:Там тьма всяких черномазых всех мастей

И вы полагаете, что поэтому они горят желанием получить еще и толпу бледнолицых нищебродов с территориальными спорами, церковными конфликтами и казацкими традициями типа "ни дня без гранаты"? :)
fokus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 16:10

  fokus написав:
  vetka написав:Там тьма всяких черномазых всех мастей

И вы полагаете, что поэтому они горят желанием получить еще и толпу бледнолицых нищебродов с территориальными спорами, церковными конфликтами и казацкими традициями типа "ни дня без гранаты"? :)

Конечно не хотят, но не из-за ВИЧа, кори и туберкулеза.
vetka
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 16:11

vetka
Политкорректнее всё таки негров называть "афроевропейцами". :D Ну и про вклад заробитчан не забывайте. :(
warlamp
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 16:14

  warlamp написав:vetka
Политкорректнее всё таки негров называть "афроевропейцами". :D Ну и про вклад заробитчан не забывайте. :(

Вот именно из-за политкорректности европейцы и страдают.
vetka
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 16:35

  svm30055 написав:При чем здесь мусульманская Турция, к Украине? Турков в ЕС не принимают по совсем другим причинам. Турки дорожную карту по безвизу подписали с ЕС гораздо раньше Украины и что ? У нас давно безвиз , а турки до сих пор ждут. Если не будет пророссийского какого то реванша , до 2030 года уверен Украина будет в ЕС


Ну конечно все дело в мусульманстве турков! Наверно, ОАЭ и Бруней, имеющие безвиз с ЕС, христиане :mrgreen:

Запомните, наконец, безвизовый режим с ЕС имеют 63 государства мира, среди которых есть такие замечательные страны, как Боливия, Вануату, Венесуэла, Гондурас, Маврикий, Никарагуа, Самоа и Эквадор :mrgreen:

Они все тоже в ЕС вступят до 2030-го? Или нет, еще раньше - они ведь раньше нас получили безвиз, значит до 2025-го :mrgreen:

Вам самому то не смешно?

https://visasam.ru/oformlenie/free/bezv ... -s-es.html
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 17:25

  svm30055 написав:При чем здесь мусульманская Турция, к Украине? Турков в ЕС не принимают по совсем другим причинам. Турки дорожную карту по безвизу подписали с ЕС гораздо раньше Украины и что ? У нас давно безвиз , а турки до сих пор ждут. Если не будет пророссийского какого то реванша , до 2030 года уверен Украина будет в ЕС

По этому поводу у Высоцкого есть пророческая песня
"Про то, что, Ваня,
мы с тобой в Париже
Нужны — как в бане
пассатижи."
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 17:29

Re: У представництві ЄС відповіли, чи є в України шанси...

  zРадио написав:Запомните, наконец, безвизовый режим с ЕС имеют 63 государства мира, среди которых есть такие замечательные страны, как Боливия, Вануату, Венесуэла, Гондурас, Маврикий, Никарагуа, Самоа и Эквадор :mrgreen:

Они все тоже в ЕС вступят до 2030-го? Или нет, еще раньше - они ведь раньше нас получили безвиз, значит до 2025-го

Ніфіга собі - Європа, виявляється, натягується, як сова, на весь глобус. :)
В США, на нові штати, ще більша черга стоїть. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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