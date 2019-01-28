У представництві ЄС відповіли, чи є в України шанси...
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svm30055 написав:При чем здесь мусульманская Турция, к Украине? Турков в ЕС не принимают по совсем другим причинам. Турки дорожную карту по безвизу подписали с ЕС гораздо раньше Украины и что ? У нас давно безвиз , а турки до сих пор ждут. Если не будет пророссийского какого то реванша , до 2030 года уверен Украина будет в ЕС
Ну конечно все дело в мусульманстве турков! Наверно, ОАЭ и Бруней, имеющие безвиз с ЕС, христиане
Запомните, наконец, безвизовый режим с ЕС имеют 63 государства мира, среди которых есть такие замечательные страны, как Боливия, Вануату, Венесуэла, Гондурас, Маврикий, Никарагуа, Самоа и Эквадор
Они все тоже в ЕС вступят до 2030-го? Или нет, еще раньше - они ведь раньше нас получили безвиз, значит до 2025-го
svm30055 написав:При чем здесь мусульманская Турция, к Украине? Турков в ЕС не принимают по совсем другим причинам. Турки дорожную карту по безвизу подписали с ЕС гораздо раньше Украины и что ? У нас давно безвиз , а турки до сих пор ждут. Если не будет пророссийского какого то реванша , до 2030 года уверен Украина будет в ЕС
По этому поводу у Высоцкого есть пророческая песня "Про то, что, Ваня, мы с тобой в Париже Нужны — как в бане пассатижи."
zРадио написав:Запомните, наконец, безвизовый режим с ЕС имеют 63 государства мира, среди которых есть такие замечательные страны, как Боливия, Вануату, Венесуэла, Гондурас, Маврикий, Никарагуа, Самоа и Эквадор
Они все тоже в ЕС вступят до 2030-го? Или нет, еще раньше - они ведь раньше нас получили безвиз, значит до 2025-го
Ніфіга собі - Європа, виявляється, натягується, як сова, на весь глобус. В США, на нові штати, ще більша черга стоїть.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...