И вы полагаете, что поэтому они горят желанием получить еще и толпу бледнолицых нищебродов с территориальными спорами, церковными конфликтами и казацкими традициями типа "ни дня без гранаты"?
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Додано: П'ят 08 лют, 2019 16:04
Re: У представництві ЄС відповіли, чи є в України шанси...
Додано: П'ят 08 лют, 2019 16:10
Конечно не хотят, но не из-за ВИЧа, кори и туберкулеза.
Додано: П'ят 08 лют, 2019 16:11
vetka
Политкорректнее всё таки негров называть "афроевропейцами". Ну и про вклад заробитчан не забывайте.
Додано: П'ят 08 лют, 2019 16:14
Додано: П'ят 08 лют, 2019 16:35
Ну конечно все дело в мусульманстве турков! Наверно, ОАЭ и Бруней, имеющие безвиз с ЕС, христиане
Запомните, наконец, безвизовый режим с ЕС имеют 63 государства мира, среди которых есть такие замечательные страны, как Боливия, Вануату, Венесуэла, Гондурас, Маврикий, Никарагуа, Самоа и Эквадор
Они все тоже в ЕС вступят до 2030-го? Или нет, еще раньше - они ведь раньше нас получили безвиз, значит до 2025-го
Вам самому то не смешно?
Додано: П'ят 08 лют, 2019 17:25
По этому поводу у Высоцкого есть пророческая песня
"Про то, что, Ваня,
мы с тобой в Париже
Нужны — как в бане
пассатижи."
Додано: П'ят 08 лют, 2019 17:29
Re: У представництві ЄС відповіли, чи є в України шанси...
Ніфіга собі - Європа, виявляється, натягується, як сова, на весь глобус.
В США, на нові штати, ще більша черга стоїть.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: П'ят 08 лют, 2019 19:45
zРадио, чушь несёте, я отлично знаю сколько стран имеет безвиз с ЕС , но всяким Вануату, Брунею и Самоа дали безвиз, потому что:
Они находятся черте где;
Проживает образно говоря 1,5 человека;
И соответственно они не несут никаких рисков иммиграционных или других для ЕС и сравнили 80 миллионную Турцию , имеющую границу с ЕС.
Если спокойно выполнят ассоциацию, то несомненно что в течении 10-15 лет Украина 100% будет в ЕС, в отличии от тебя Турции с Эрдоганом
Додано: П'ят 08 лют, 2019 19:46
Re: У представництві ЄС відповіли, чи є в України шанси...
Ось, що пишуть самі еуропейці: "Це окремий документ, у якому містяться запевнення, що Угода про асоціацію не надає Україні статусу кандидата в ЄС, а також не є зобов'язанням для надання такого статусу в майбутньому" (це про перемови після референдуму у Нідерландах), взято звідси:
Додано: П'ят 08 лют, 2019 19:51
І де там написано, що Україна не може стати членом ЄС? Для вступу в ЄС є окремі критерії, які, до Асоціації, не мають відношення.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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