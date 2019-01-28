У представництві ЄС відповіли, чи є в України шанси...
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«Как вы знаете, на основе договора о создании ЕС, любая европейская страна может подать заявку на членство в Евросоюзе, и мы в соглашении об ассоциации вместе с Украиной признали то, что Украина является европейской страной, и это было подтверждено на последнем саммите».
На вопрос ведущего, есть ли шансы у Украины стать кандидатом в члены ЕС до 2024 года, он ответил:
«Повторюсь, любая страна имеет полное право подавать заявку в тот момент, в который она захочет, но для членства в ЕС надо выполнить определенные условия».
головна умова - подолати корупцію, як на вашу думку - Україна до цього терміну в змозі цю умову виконати?
Radon написав:вместе с Украиной признали то, что Украина является европейской страной,
Вы понимаете - это просто пЭремога нашей дипломатии... вот страну где ФИЗИЧЕСКИ находиться географически центр Евромы эта шайка продажных Газпромовских му*** по иному назвать их нельзя признала Европейской страной)). Мне надо НАТО, а ЕС? Это клуб идиотов каких то там.. комсомолка мЕркелиха озабоченные негры...ээ венгры с зАкрапутьем, неудачный клон Луи Дефенеса - Маркон..Вы не думаете почему успешные страны типа Швейцарии , Швеции имели в виду тот ЕС?? Брексит ничего не говорит..
svm30055 написав:zРадио, чушь несёте, я отлично знаю сколько стран имеет безвиз с ЕС , но всяким Вануату, Брунею и Самоа дали безвиз, потому что: Они находятся черте где; Проживает образно говоря 1,5 человека; И соответственно они не несут никаких рисков иммиграционных или других для ЕС и сравнили 80 миллионную Турцию , имеющую границу с ЕС. Если спокойно выполнят ассоциацию, то несомненно что в течении 10-15 лет Украина 100% будет в ЕС, в отличии от тебя Турции с Эрдоганом
Чушь несете вы! Что значит "выполнить ассоциацию"? Это все равно, что сморозить "вот когда Украина выполнит Конституцию, вот тогда заживем"
Вы, вероятно, из тех "умников", которые текст соглашения прочитать не потрудились, я прав? Нестрашно, если что - не первый раз с такими общаюсь.
Ассоциацию Украина выполняет с момента подписания! Там нет никаких односторонних долгосрочных обязательств Украины, как и нет сроков ее "аттестации", когда ЕС будет принимать решение - брать/не брать в Союз в качестве полноправного члена. Это вообще не предмет данного договора - ни политической его части, ни экономической!
Вы распространяете такой же фейк, который уже был разоблачен в отношениях с НАТО, когда ничего не значащее, кроме прямого перевода английское слово "aspiration" (устремление), выдернули из контекста и надумали целую теорию о специальном статусе Украины как "аспиранта".