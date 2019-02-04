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У представництві ЄС відповіли,
чи є в України шанси...

У представництві ЄС відповіли, чи є в України шанси...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 19:57

lapay тут: пресс-атташе ответил:

«Как вы знаете, на основе договора о создании ЕС, любая европейская страна может подать заявку на членство в Евросоюзе, и мы в соглашении об ассоциации вместе с Украиной признали то, что Украина является европейской страной, и это было подтверждено на последнем саммите».

На вопрос ведущего, есть ли шансы у Украины стать кандидатом в члены ЕС до 2024 года, он ответил:

«Повторюсь, любая страна имеет полное право подавать заявку в тот момент, в который она захочет, но для членства в ЕС надо выполнить определенные условия».

головна умова - подолати корупцію, як на вашу думку - Україна до цього терміну в змозі цю умову виконати?
Radon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 20:04

Re: У представництві ЄС відповіли, чи є в України шанси...

  Radon написав:вместе с Украиной признали то, что Украина является европейской страной,
Вы понимаете - это просто пЭремога нашей дипломатии... вот страну где ФИЗИЧЕСКИ находиться географически центр Евромы эта шайка продажных Газпромовских му*** по иному назвать их нельзя признала Европейской страной)).
Мне надо НАТО, а ЕС? Это клуб идиотов каких то там.. комсомолка мЕркелиха озабоченные негры...ээ венгры с зАкрапутьем, неудачный клон Луи Дефенеса - Маркон..Вы не думаете почему успешные страны типа Швейцарии , Швеции имели в виду тот ЕС?? Брексит ничего не говорит..
Джон
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 20:05

Re: У представництві ЄС відповіли, чи є в України шанси...

  Radon написав:головна умова - подолати корупцію, як на вашу думку - Україна до цього терміну в змозі цю умову виконати?

Нема там такого - не фантазуйте. Подолати корупцію - завдання такої ж складності, як і знайти філософський камень.
Є вимоги до законодавства (збірка обов'язкових законів) плюс економічні критерії.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 20:10

Когда Украина сможет стать кандидатом европы уже не будет.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 20:24

  svm30055 написав:zРадио, чушь несёте, я отлично знаю сколько стран имеет безвиз с ЕС , но всяким Вануату, Брунею и Самоа дали безвиз, потому что:
Они находятся черте где;
Проживает образно говоря 1,5 человека;
И соответственно они не несут никаких рисков иммиграционных или других для ЕС и сравнили 80 миллионную Турцию , имеющую границу с ЕС.
Если спокойно выполнят ассоциацию, то несомненно что в течении 10-15 лет Украина 100% будет в ЕС, в отличии от тебя Турции с Эрдоганом


Чушь несете вы! Что значит "выполнить ассоциацию"? Это все равно, что сморозить "вот когда Украина выполнит Конституцию, вот тогда заживем" :mrgreen:

Вы, вероятно, из тех "умников", которые текст соглашения прочитать не потрудились, я прав? Нестрашно, если что - не первый раз с такими общаюсь.

Ассоциацию Украина выполняет с момента подписания! Там нет никаких односторонних долгосрочных обязательств Украины, после которых ее будут "аттестировать" и решать - брать/не брать в Союз в качестве полноправного члена. Это вообще не предмет данного договора - ни политической его части, ни экономической!

Вы распространяете такой же фейк, который уже был разоблачен в отношениях с НАТО, когда ничего не значащее, кроме прямого перевода английское слово "aspiration" (устремление), выдернули из контекста и надумали целую теорию о специальном статусе Украины как "аспиранта".
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 20:48

  svm30055 написав:несомненно что в течении 10-15 лет Украина 100% будет в ЕС, в отличии от тебя Турции с Эрдоганом


Я помню, какие волны шли в британских СМИ лет 5 или 6 назад перед тем, как должны были полностью отменить ограничения для Болгарии и Румынии (в том числе - на трудоустройство внутри ЕС). А теперь сравните размеры, население и количество проблем в Болгарии и Румынии с Украиной. Добавьте выход Британии из ЕС (одного из основных доноров), добавьте мигрантов.
Я сомневаюсь, что Германия, Италия, Франция захотят принять в ЕС Украину.
Востаннє редагувалось PasserBy в П'ят 08 лют, 2019 20:49, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 20:48

Re: У представництві ЄС відповіли, чи є в України шанси...

  lapay написав:не фантазуйте
якщо "не фантазувати", то радив би спочатку ознайомитись зі списком Фюле, а потім пригадати кількість років очікування безвізу (який до речі для них, наразі, був потрібен не менше ніж нам). Безперечно - заяву ми хоч цього року можемо подати, та дуже велике питання: КОЛИ цю заяву ПОЧНУТЬ РОЗГЛЯДАТИ. Мабуть таки, до 2024 не встигнуть...
Radon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 21:27

  Radon написав:
  lapay написав:не фантазуйте
якщо "не фантазувати", то радив би спочатку ознайомитись зі списком Фюле, а потім пригадати кількість років очікування безвізу (який до речі для них, наразі, був потрібен не менше ніж нам).

І де в цьому "списку Фюле" боротьба з корупцією? Нема, бо це щось ефемерне. Є вимоги до законодавства, як я і казав.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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