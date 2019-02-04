У представництві ЄС відповіли, чи є в України шанси...

Додано: П'ят 08 лют, 2019 20:24

svm30055 написав: zРадио, чушь несёте, я отлично знаю сколько стран имеет безвиз с ЕС , но всяким Вануату, Брунею и Самоа дали безвиз, потому что:

Они находятся черте где;

Проживает образно говоря 1,5 человека;

И соответственно они не несут никаких рисков иммиграционных или других для ЕС и сравнили 80 миллионную Турцию , имеющую границу с ЕС.

Если спокойно выполнят ассоциацию, то несомненно что в течении 10-15 лет Украина 100% будет в ЕС, в отличии от тебя Турции с Эрдоганом zРадио, чушь несёте, я отлично знаю сколько стран имеет безвиз с ЕС , но всяким Вануату, Брунею и Самоа дали безвиз, потому что:Они находятся черте где;Проживает образно говоря 1,5 человека;И соответственно они не несут никаких рисков иммиграционных или других для ЕС и сравнили 80 миллионную Турцию , имеющую границу с ЕС.Если спокойно выполнят ассоциацию, то несомненно что в течении 10-15 лет Украина 100% будет в ЕС, в отличии от тебя Турции с Эрдоганом

Там нет никаких односторонних долгосрочных обязательств Украины, после которых ее будут "аттестировать" и решать - брать/не брать в Союз в качестве полноправного члена

Чушь несете вы! Что значит "выполнить ассоциацию"? Это все равно, что сморозить "вот когда Украина выполнит Конституцию, вот тогда заживем"Вы, вероятно, из тех "умников", которые текст соглашения прочитать не потрудились, я прав? Нестрашно, если что - не первый раз с такими общаюсь.Ассоциацию Украина выполняет с момента подписания!. Это вообще не предмет данного договора - ни политической его части, ни экономической!Вы распространяете такой же фейк, который уже был разоблачен в отношениях с НАТО, когда ничего не значащее, кроме прямого перевода английское слово "aspiration" (устремление), выдернули из контекста и надумали целую теорию о специальном статусе Украины как "аспиранта".