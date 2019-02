У представництві ЄС відповіли, чи є в України шанси...

Додано: Суб 09 лют, 2019 08:55

lapay Текст угоди викладений достатньо компактно на приблизно 160 сторінках. Найбільшу частину угоди (приблизно 1200 сторінок) складають додатки у вигляді таблиць, у яких ретельно упорядковані і перераховані усі скасовані мита на товари, обладнання, матеріали та сировину.



За своєю структурою угода складається з преамбули, семи розділів, 43 додатків та 3 протоколів[2]. Додатки і протоколи до цієї Угоди є її невід'ємною частиною.



Розділи угоди мають наступні назви:

1. Основні принципи. (GENERAL PRINCIPLES) — сторінка 6.

2. Політичний діалог і реформи , політична асоціація, кооперація та розширення у сфері міжнародних відносин і безпеки. (POLITICAL DIALOGUE AND REFORM, POLITICAL ASSOCIATION, COOPERATION AND CONVERGENCE IN THE FIELD OF FOREIGN AND SECURITY POLICY) — сторінка 7.

3. Правосуддя, свобода та безпека (JUSTICE, FREEDOM AND SECURITY) — сторінка 10.

4. Питання торгових відносин (TRADE AND TRADE-RELATED MATTERS) — сторінка 13.

5. Економічна співпраця (ECONOMIC AND SECTOR COOPERATION) — сторінка 137.

6. Фінансова співпраця, заходи протидії фінансовим махінаціям (FINANCIAL COOPERATION, WITH ANTI-FRAUD PROVISIONS) — сторінка 162.

7. Міжінституціональні, загальні та остаточні заходи (INSTITUTIONAL, GENERAL AND FINAL PROVISIONS) — сторінка 163.