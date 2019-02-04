У представництві ЄС відповіли, чи є в України шанси...
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«Как вы знаете, на основе договора о создании ЕС, любая европейская страна может подать заявку на членство в Евросоюзе, и мы в соглашении об ассоциации вместе с Украиной признали то, что Украина является европейской страной, и это было подтверждено на последнем саммите».
На вопрос ведущего, есть ли шансы у Украины стать кандидатом в члены ЕС до 2024 года, он ответил:
«Повторюсь, любая страна имеет полное право подавать заявку в тот момент, в который она захочет, но для членства в ЕС надо выполнить определенные условия».
головна умова - подолати корупцію, як на вашу думку - Україна до цього терміну в змозі цю умову виконати?
Radon написав:вместе с Украиной признали то, что Украина является европейской страной,
Вы понимаете - это просто пЭремога нашей дипломатии... вот страну где ФИЗИЧЕСКИ находиться географически центр Евромы эта шайка продажных Газпромовских му*** по иному назвать их нельзя признала Европейской страной)). Мне надо НАТО, а ЕС? Это клуб идиотов каких то там.. комсомолка мЕркелиха озабоченные негры...ээ венгры с зАкрапутьем, неудачный клон Луи Дефенеса - Маркон..Вы не думаете почему успешные страны типа Швейцарии , Швеции имели в виду тот ЕС?? Брексит ничего не говорит..
svm30055 написав:zРадио, чушь несёте, я отлично знаю сколько стран имеет безвиз с ЕС , но всяким Вануату, Брунею и Самоа дали безвиз, потому что: Они находятся черте где; Проживает образно говоря 1,5 человека; И соответственно они не несут никаких рисков иммиграционных или других для ЕС и сравнили 80 миллионную Турцию , имеющую границу с ЕС. Если спокойно выполнят ассоциацию, то несомненно что в течении 10-15 лет Украина 100% будет в ЕС, в отличии от тебя Турции с Эрдоганом
Чушь несете вы! Что значит "выполнить ассоциацию"? Это все равно, что сморозить "вот когда Украина выполнит Конституцию, вот тогда заживем"
Вы, вероятно, из тех "умников", которые текст соглашения прочитать не потрудились, я прав? Нестрашно, если что - не первый раз с такими общаюсь.
Ассоциацию Украина выполняет с момента подписания! Там нет никаких односторонних долгосрочных обязательств Украины, после которых ее будут "аттестировать" и решать - брать/не брать в Союз в качестве полноправного члена. Это вообще не предмет данного договора - ни политической его части, ни экономической!
Вы распространяете такой же фейк, который уже был разоблачен в отношениях с НАТО, когда ничего не значащее, кроме прямого перевода английское слово "aspiration" (устремление), выдернули из контекста и надумали целую теорию о специальном статусе Украины как "аспиранта".
svm30055 написав:несомненно что в течении 10-15 лет Украина 100% будет в ЕС, в отличии от тебя Турции с Эрдоганом
Я помню, какие волны шли в британских СМИ лет 5 или 6 назад перед тем, как должны были полностью отменить ограничения для Болгарии и Румынии (в том числе - на трудоустройство внутри ЕС). А теперь сравните размеры, население и количество проблем в Болгарии и Румынии с Украиной. Добавьте выход Британии из ЕС (одного из основных доноров), добавьте мигрантов. Я сомневаюсь, что Германия, Италия, Франция захотят принять в ЕС Украину.
Востаннє редагувалось PasserBy в П'ят 08 лют, 2019 20:49, всього редагувалось 1 раз.
якщо "не фантазувати", то радив би спочатку ознайомитись зі списком Фюле, а потім пригадати кількість років очікування безвізу (який до речі для них, наразі, був потрібен не менше ніж нам). Безперечно - заяву ми хоч цього року можемо подати, та дуже велике питання: КОЛИ цю заяву ПОЧНУТЬ РОЗГЛЯДАТИ. Мабуть таки, до 2024 не встигнуть...
lapay Текст угоди викладений достатньо компактно на приблизно 160 сторінках. Найбільшу частину угоди (приблизно 1200 сторінок) складають додатки у вигляді таблиць, у яких ретельно упорядковані і перераховані усі скасовані мита на товари, обладнання, матеріали та сировину.
За своєю структурою угода складається з преамбули, семи розділів, 43 додатків та 3 протоколів[2]. Додатки і протоколи до цієї Угоди є її невід'ємною частиною.
Розділи угоди мають наступні назви: 1. Основні принципи. (GENERAL PRINCIPLES) — сторінка 6. 2. Політичний діалог і реформи, політична асоціація, кооперація та розширення у сфері міжнародних відносин і безпеки. (POLITICAL DIALOGUE AND REFORM, POLITICAL ASSOCIATION, COOPERATION AND CONVERGENCE IN THE FIELD OF FOREIGN AND SECURITY POLICY) — сторінка 7. 3. Правосуддя, свобода та безпека (JUSTICE, FREEDOM AND SECURITY) — сторінка 10. 4. Питання торгових відносин (TRADE AND TRADE-RELATED MATTERS) — сторінка 13. 5. Економічна співпраця (ECONOMIC AND SECTOR COOPERATION) — сторінка 137. 6. Фінансова співпраця, заходи протидії фінансовим махінаціям (FINANCIAL COOPERATION, WITH ANTI-FRAUD PROVISIONS) — сторінка 162. 7. Міжінституціональні, загальні та остаточні заходи (INSTITUTIONAL, GENERAL AND FINAL PROVISIONS) — сторінка 163.