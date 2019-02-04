Канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила, що ЄС не стане залежним від російського газу.
Дивися повний текст ЄС не буде залежати від російського газу — канцлерка Німеччини.
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Додано: П'ят 08 лют, 2019 13:30
ЄС не буде залежати від російського газу — канцлерка...
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Дивися повний текст ЄС не буде залежати від російського газу — канцлерка Німеччини.
Додано: П'ят 08 лют, 2019 13:30
Деньги не пахнут!
А какое ей дело до остальных? - Для неё интересы Германии, свой "золотой парашют" - ближе к телу.
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