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ЄС не буде залежати від
російського газу — канцлерка...

ЄС не буде залежати від російського газу — канцлерка...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 13:30

ЄС не буде залежати від російського газу — канцлерка...

Пропонуємо до обговорення:
Канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила, що ЄС не стане залежним від російського газу.

Дивися повний текст ЄС не буде залежати від російського газу — канцлерка Німеччини.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 13:30

Деньги не пахнут!
А какое ей дело до остальных? - Для неё интересы Германии, свой "золотой парашют" - ближе к телу.
Kudrjavuy
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