Приватбанк продав через Приват24 майже 1,5 мільйона доларів.
Дивися повний текст Українці придбали $1 мільйон онлайн за день.
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Додано: П'ят 08 лют, 2019 14:36
Українці придбали $1 мільйон онлайн за день
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Дивися повний текст Українці придбали $1 мільйон онлайн за день.
Додано: П'ят 08 лют, 2019 14:36
приобрёл наверное не свыше 402 миллионов долларов, а свыше 402 тысяч долларов...
Додано: П'ят 08 лют, 2019 15:34
Что такое миллион в день ? Тысячу человек по всей Украине купили по тысяче долларов. Вообще ни о чем.
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