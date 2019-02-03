RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Українці придбали $1
мільйон онлайн за день

Українці придбали $1 мільйон онлайн за день
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 14:36

Українці придбали $1 мільйон онлайн за день

Пропонуємо до обговорення:
Приватбанк продав через Приват24 майже 1,5 мільйона доларів.

Дивися повний текст Українці придбали $1 мільйон онлайн за день.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 87175
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 123 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 14:36

приобрёл наверное не свыше 402 миллионов долларов, а свыше 402 тысяч долларов...
velvet
 
Повідомлень: 2244
З нами з: 06.03.09
Подякував: 7 раз.
Подякували: 271 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 15:34

Что такое миллион в день ? Тысячу человек по всей Украине купили по тысяче долларов. Вообще ни о чем.
Nickoss1
 
Повідомлень: 80
З нами з: 10.07.17
Подякував: 1 раз.
Подякували: 37 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Igorten, warlamp і 16 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Українці купили понад $620 тис. через інтернет за перші...
R2 » Чет 07 лют, 2019 23:46
4 171
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 08 лют, 2019 15:27
IMPRINTER
День фінансів, 7 лютого: валютні зміни для населення і...
R2 » П'ят 08 лют, 2019 02:25
0 39
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 08 лют, 2019 02:25
R2
Українці скоротили споживання газу 1, 2
R2 » Нед 03 лют, 2019 09:11
16 1029
Переглянути останнє повідомлення
Пон 04 лют, 2019 00:54
zРадио

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Рынок ОВГЗ (461)
08.02.2019 15:57
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.