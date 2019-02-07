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В уряді роз'яснили, чи треба
платити за донарахування...

В уряді роз'яснили, чи треба платити за донарахування...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 15:06

В уряді роз'яснили, чи треба платити за донарахування...

Пропонуємо до обговорення:
Споживачі мають повне право не платити по додаткових нарахуваннях, які компанії-монополісти зазначають у квитанціях на сплату за комунальні послуги.

Дивися повний текст В уряді роз'яснили, чи треба платити за донарахування комуналки.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 15:06

Эти незаконные начисления попадают под статью - вымогательство, а работа правительства Гройсмана - под статью бездействие.
zloy_ukr
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 15:17

Такие разъяснения правительство должно выдать в ввиде документа на бумаге,а не бла-бла-бла.В облгазе заявляют не согласен подавай в суд,не платишь отрежем газ.И гроцман об этом знает.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 15:18

Да ложили облгазы свою трубу на все постановления Кабмина и НКРЕКП. Нафтогаз - это государство в государстве, которое живёт по своим законам.
warlamp
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 15:47

А вот что мне ответили на сайте 104.ua:
"
Добрый день, уважаемый клиент!

Приведение к стандартным условиям объема потребленного газа необходимо из-за того, что температура окружающей среды непосредственно влияет на объем газа, прошедший через обычный бытовой счетчик.
Это связано с физическими свойствами газа: при более низкой температуре - сжиматься, а при более высокой - расширяться.
Поэтому для корректных расчетов объем газа приводят к стандартным условиям.
Для приведения объемов газа к стандартным условиям используют помесячные коэффициенты корректировки показаний счетчика, разработанные и утвержденные Министерством топлива и энергетики.
Приведение к стандартным условиям предусмотрено следующими нормативными документами:
- Законом Украины «О рынке природного газа» (п. 31 раздела 1), который определяет, что природный газ является товарной продукцией, «которая находится в газообразном состоянии при стандартных условиях (давление - 760 миллиметров ртутного
столба и температура 20 градусов по Цельсию)»;
- Кодексом газораспределительных систем, утвержденного постановлением НКРЭКУ Украины от 30.09.2015 г. № 2494. Этим документом указано, что объем природного газа в точках коммерческого учета должен быть приведен к стандартным условиям»;
- Положением типового договора распределения природного газа, утвержденным постановлением НКРЭКУ от 30.09.2015 г. № 2498 определяет расчетной единицей «распределенного и потребленного природного газа один кубический метр природного
газа, приведенный к стандартным условиям, определенных в Кодексе газораспределительных систем»;
- Правилами поставки природного газа, утвержденными постановлением НКРЭКУ от 30.09.2015 № 2496, которыми указано принимать за расчетную единицу «один кубический метр (м куб.) природного газа, приведенный к стандартным условиям, определенным в Кодексе газораспределительных систем».

Постановление Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (далее - НКРЭКУ) от 23.11.2018 г. противоречит Закону «О рынке природного газа», Кодексу газотранспортной системы и газораспределительной системы, Типовому договору на распределение природного газа и
Правилам поставки природного газа.
Она является регуляторным актом и требует обнародования данного документа в «Урядовий кур’єр». Лишь после реализации соответствующих процедур решение регулятора (НКРЭКУ) может быть выполнено.

С уважением
Центр по обслуживанию клиентов
"
В «Урядовом кур’єре» статьи с этим постановлением нет? нет. а кто виноват? как всегда - никто.
Востаннє редагувалось RomanTik в П'ят 08 лют, 2019 15:51, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 15:51

RomanTik
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