В уряді роз'яснили, чи треба платити за донарахування...

Додано: П'ят 08 лют, 2019 15:47

А вот что мне ответили на сайте 104.ua:

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Добрый день, уважаемый клиент!



Приведение к стандартным условиям объема потребленного газа необходимо из-за того, что температура окружающей среды непосредственно влияет на объем газа, прошедший через обычный бытовой счетчик.

Это связано с физическими свойствами газа: при более низкой температуре - сжиматься, а при более высокой - расширяться.

Поэтому для корректных расчетов объем газа приводят к стандартным условиям.

Для приведения объемов газа к стандартным условиям используют помесячные коэффициенты корректировки показаний счетчика, разработанные и утвержденные Министерством топлива и энергетики.

Приведение к стандартным условиям предусмотрено следующими нормативными документами:

- Законом Украины «О рынке природного газа» (п. 31 раздела 1), который определяет, что природный газ является товарной продукцией, «которая находится в газообразном состоянии при стандартных условиях (давление - 760 миллиметров ртутного

столба и температура 20 градусов по Цельсию)»;

- Кодексом газораспределительных систем, утвержденного постановлением НКРЭКУ Украины от 30.09.2015 г. № 2494. Этим документом указано, что объем природного газа в точках коммерческого учета должен быть приведен к стандартным условиям»;

- Положением типового договора распределения природного газа, утвержденным постановлением НКРЭКУ от 30.09.2015 г. № 2498 определяет расчетной единицей «распределенного и потребленного природного газа один кубический метр природного

газа, приведенный к стандартным условиям, определенных в Кодексе газораспределительных систем»;

- Правилами поставки природного газа, утвержденными постановлением НКРЭКУ от 30.09.2015 № 2496, которыми указано принимать за расчетную единицу «один кубический метр (м куб.) природного газа, приведенный к стандартным условиям, определенным в Кодексе газораспределительных систем».



Постановление Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (далее - НКРЭКУ) от 23.11.2018 г. противоречит Закону «О рынке природного газа», Кодексу газотранспортной системы и газораспределительной системы, Типовому договору на распределение природного газа и

Правилам поставки природного газа.

Она является регуляторным актом и требует обнародования данного документа в «Урядовий кур’єр». Лишь после реализации соответствующих процедур решение регулятора (НКРЭКУ) может быть выполнено.



С уважением

Центр по обслуживанию клиентов

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В «Урядовом кур’єре» статьи с этим постановлением нет? нет. а кто виноват? как всегда - никто.

Востаннє редагувалось RomanTik в П'ят 08 лют, 2019 15:51, всього редагувалось 1 раз.

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