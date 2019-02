В уряді роз'яснили, чи треба платити за донарахування...

Додано: П'ят 08 лют, 2019 20:11

metall_05 написав: ps: У меня счетчик газа в квартире, древний и здоровый, такие обычно вешали снаружи. Но мне его воткнули в аккурат над плитой. Следуя их логике -я постоянно переплачиваю, из-за того, что плита при работе его постоянно подогревает. ps: У меня счетчик газа в квартире, древний и здоровый, такие обычно вешали снаружи. Но мне его воткнули в аккурат над плитой. Следуя их логике -я постоянно переплачиваю, из-за того, что плита при работе его постоянно подогревает.



Подавайте в суд с выводами экспертной комиссии и замерами, требуя перерасчета потребления за все время установки счетчика. После выигрыша в суде, посмотрите на то как они закрутятся чтобы выполнить условия.



PS

На Западе есть целая профессия, где люди выискивают косяки монополистов, через суд доят их на десятки тысяч - миллионы долларов и на эти деньги живут. Подавайте в суд с выводами экспертной комиссии и замерами, требуя перерасчета потребления за все время установки счетчика. После выигрыша в суде, посмотрите на то как они закрутятся чтобы выполнить условия.PSНа Западе есть целая профессия, где люди выискивают косяки монополистов, через суд доят их на десятки тысяч - миллионы долларов и на эти деньги живут.

