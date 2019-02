В уряді роз'яснили, чи треба платити за донарахування...

Додано: П'ят 08 лют, 2019 21:38

Джон написав: раскатали губу... получите как минимум гемморой с судовым исполнителем - при вашем керманыче - хЕнии в стране почти 70% решений судов тупо не выполняются, а максимум апелляцию. Воолбще это или местные пропагандосы или очень наивные люди верят что у облгазов олигархов того же Фирташа и пр.. можно что то отсудить)).

Ну в качестве примера Я сам. Не плачу ни ЖЕК, ни теплосети уже около 10 лет, причем эти организации суд проиграли, где судья постановил, что "за відсутності договорних відносин нарахування неможливі". В результате воспользовался особенностями закона: нед договора - нет денег, все честно и по закону. По учету нормальных условий для газа, в суд не подавал. Ну в качестве примера Я сам. Не плачу ни ЖЕК, ни теплосети уже около 10 лет, причем эти организации суд проиграли, где судья постановил, что "за відсутності договорних відносин нарахування неможливі". В результате воспользовался особенностями закона: нед договора - нет денег, все честно и по закону. По учету нормальных условий для газа, в суд не подавал.

С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.