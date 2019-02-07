В уряді роз'яснили, чи треба платити за донарахування...

RomanTik написав:

А вот что мне ответили на сайте 104.ua:Добрый день, уважаемый клиент!Приведение к стандартным условиям объема потребленного газа необходимо из-за того, что температура окружающей среды непосредственно влияет на объем газа, прошедший через обычный бытовой счетчик.Это связано с физическими свойствами газа: при более низкой температуре - сжиматься, а при более высокой - расширяться.Поэтому для корректных расчетов объем газа приводят к стандартным условиям.Для приведения объемов газа к стандартным условиям используют помесячные коэффициенты корректировки показаний счетчика, разработанные и утвержденные Министерством топлива и энергетики.Приведение к стандартным условиям предусмотрено следующими нормативными документами:- Законом Украины «О рынке природного газа» (п. 31 раздела 1), который определяет, что природный газ является товарной продукцией, «которая находится в газообразном состоянии при стандартных условиях (давление - 760 миллиметров ртутногостолба и температура 20 градусов по Цельсию)»;- Кодексом газораспределительных систем, утвержденного постановлением НКРЭКУ Украины от 30.09.2015 г. № 2494. Этим документом указано, что объем природного газа в точках коммерческого учета должен быть приведен к стандартным условиям»;- Положением типового договора распределения природного газа, утвержденным постановлением НКРЭКУ от 30.09.2015 г. № 2498 определяет расчетной единицей «распределенного и потребленного природного газа один кубический метр природногогаза, приведенный к стандартным условиям, определенных в Кодексе газораспределительных систем»;- Правилами поставки природного газа, утвержденными постановлением НКРЭКУ от 30.09.2015 № 2496, которыми указано принимать за расчетную единицу «один кубический метр (м куб.) природного газа, приведенный к стандартным условиям, определенным в Кодексе газораспределительных систем».Постановление Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (далее - НКРЭКУ) от 23.11.2018 г. противоречит Закону «О рынке природного газа», Кодексу газотранспортной системы и газораспределительной системы, Типовому договору на распределение природного газа иПравилам поставки природного газа.Она является регуляторным актом и требует обнародования данного документа в «Урядовий кур’єр». Лишь после реализации соответствующих процедур решение регулятора (НКРЭКУ) может быть выполнено.С уважениемЦентр по обслуживанию клиентовВ «Урядовом кур’єре» статьи с этим постановлением нет? нет. а кто виноват? как всегда - никто.