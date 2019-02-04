RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Україна минулого року отримала
$2,5 мільярда іноземних...

Україна минулого року отримала $2,5 мільярда іноземних...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 15:48

Україна минулого року отримала $2,5 мільярда іноземних...

Пропонуємо до обговорення:
Надходження прямих іноземних інвестицій в економіку України за 2018 рік становлять 2,5 мільярда доларів, 60% з яких направлені в реальний сектор.

Дивися повний текст Україна минулого року отримала $2,5 мільярда іноземних інвестицій.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 87175
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 123 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 15:49

Кто бы еще показал откуда дровишки. А то у нас как правило, тырят, выводят, а потом как оказывается все инвестиции с Кипра, но уже "инвестиции".
Igorten
 
Повідомлень: 3294
З нами з: 01.11.11
Подякував: 30 раз.
Подякували: 1003 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Igorten, warlamp і 17 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Пенсіонерка незаконно отримала субсидії на 20 тис. гривень
R2 » Чет 07 лют, 2019 19:07
8 323
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 08 лют, 2019 15:39
RomanTik
Україна повністю перейде на банківські карти: на порозі...
R2 » Чет 07 лют, 2019 01:24
5 204
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 08 лют, 2019 11:20
ruslan42212
Порошенко: Україна відмовиться від імпортного газу 1 ... 4, 5, 6
R2 » Пон 04 лют, 2019 12:46
57 3605
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 08 лют, 2019 00:27
Джон

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Рынок ОВГЗ (461)
08.02.2019 15:57
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.