Надходження прямих іноземних інвестицій в економіку України за 2018 рік становлять 2,5 мільярда доларів, 60% з яких направлені в реальний сектор.
Дивися повний текст Україна минулого року отримала $2,5 мільярда іноземних інвестицій.
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Додано: П'ят 08 лют, 2019 15:48
Україна минулого року отримала $2,5 мільярда іноземних...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна минулого року отримала $2,5 мільярда іноземних інвестицій.
Додано: П'ят 08 лют, 2019 15:49
Кто бы еще показал откуда дровишки. А то у нас как правило, тырят, выводят, а потом как оказывается все инвестиции с Кипра, но уже "инвестиции".
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