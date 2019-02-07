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У Кабміні розповіли, скільки
українців отримуватимуть...

У Кабміні розповіли, скільки українців отримуватимуть...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 15:56

У Кабміні розповіли, скільки українців отримуватимуть...

Пропонуємо до обговорення:
Міністр підкреслив, що субсидії отримають ті, "хто не обманює державу".

Дивися повний текст У Кабміні розповіли, скільки українців отримуватимуть субсидії готівкою з березня.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 15:56

Менее 4млн. из 11 млн пенсионеров?! Что с остальными? - типа обманывают гос-во?
Moimir
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 20:03

Действительно,ерунда какая-то.Ещё недавно у нас получали субсидии 7,5 млн семей!То есть какие 4 млн жителей?Это они все обманывали? А Рева честный?И даже не ворует?А чем же он там занимается тогда?
Scotch
 
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