Міністр підкреслив, що субсидії отримають ті, "хто не обманює державу".
Дивися повний текст У Кабміні розповіли, скільки українців отримуватимуть субсидії готівкою з березня.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 08 лют, 2019 15:56
У Кабміні розповіли, скільки українців отримуватимуть...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Кабміні розповіли, скільки українців отримуватимуть субсидії готівкою з березня.
Додано: П'ят 08 лют, 2019 15:56
Менее 4млн. из 11 млн пенсионеров?! Что с остальными? - типа обманывают гос-во?
Додано: П'ят 08 лют, 2019 20:03
Действительно,ерунда какая-то.Ещё недавно у нас получали субсидии 7,5 млн семей!То есть какие 4 млн жителей?Это они все обманывали? А Рева честный?И даже не ворует?А чем же он там занимается тогда?
|