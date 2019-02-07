Про це йдеться в повідомленні Мінекономрозвитку.
Дивися повний текст \"Антонов\" планує відновити виробництво Ан-148, Ан-158 и Ан-178.
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Додано: П'ят 08 лют, 2019 17:04
"Антонов" планує відновити виробництво Ан-148, Ан-158 и...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст \"Антонов\" планує відновити виробництво Ан-148, Ан-158 и Ан-178.
Додано: П'ят 08 лют, 2019 17:04
Вирымвпитра! Все так и будет. Главное не сравнивать прошлогодние планы с текущими итогами.
Додано: П'ят 08 лют, 2019 19:01
Re: "Антонов" планує відновити виробництво Ан-148, Ан-158 и.
Сначала напомните сколько новых машин изготовлено АНом за последние 10 лет, а потом поговорим о планах на 2019 год...
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