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"Антонов" планує відновити
виробництво Ан-148, Ан-158 и...

"Антонов" планує відновити виробництво Ан-148, Ан-158 и...
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 17:04

"Антонов" планує відновити виробництво Ан-148, Ан-158 и...

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в повідомленні Мінекономрозвитку.

Дивися повний текст \"Антонов\" планує відновити виробництво Ан-148, Ан-158 и Ан-178.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 17:04

Вирымвпитра! Все так и будет. Главное не сравнивать прошлогодние планы с текущими итогами.
vitali_kalinin
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 19:01

Re: "Антонов" планує відновити виробництво Ан-148, Ан-158 и.

Сначала напомните сколько новых машин изготовлено АНом за последние 10 лет, а потом поговорим о планах на 2019 год...
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 19:54

Re: "Антонов" планує відновити виробництво Ан-148, Ан-158 и.

Как эти лжецы задолбали уже врут врут воруют и врут.. вот например 2016 год Гройсман ОБЕЩАЛ -> https://biz.liga.net/all/transport/article/chempiony-po-zakazam-kak-ukraina-vozrozhdaet-aviastroenie
Все больше ничего не построили с 2016 года на продажу..

Зображення
...
Гройсман лично ТЫ обещал в 2016 году - ответь где РЕЗУЛЬТАТ? Зачем опять керманычи врете?
Вот те вот все "пЭремоги" лжецов - керманычей с 2016 года .. ничего по факту не выполнено...
Джон
 
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