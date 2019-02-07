"Антонов" планує відновити виробництво Ан-148, Ан-158 и...

Додано: Суб 09 лют, 2019 15:08

Джон

Из статьи не совсем понятно: "Где?"

- АН 132 в Саудовской Аравии?

- АН 224 в Китае?

- АН 158 в Азербайджане?

- АН 148 в Иране?

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А В Украине АН2 не в состоянии поставить на маршруты.

- ИХ нужно покупать за границей!

Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.