Про це йдеться в повідомленні Мінекономрозвитку.
Дивися повний текст \"Антонов\" планує відновити виробництво Ан-148, Ан-158 и Ан-178.
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Додано: П'ят 08 лют, 2019 17:04
"Антонов" планує відновити виробництво Ан-148, Ан-158 и...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст \"Антонов\" планує відновити виробництво Ан-148, Ан-158 и Ан-178.
Додано: П'ят 08 лют, 2019 17:04
Вирымвпитра! Все так и будет. Главное не сравнивать прошлогодние планы с текущими итогами.
Додано: П'ят 08 лют, 2019 19:01
Re: "Антонов" планує відновити виробництво Ан-148, Ан-158 и.
Сначала напомните сколько новых машин изготовлено АНом за последние 10 лет, а потом поговорим о планах на 2019 год...
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
Додано: П'ят 08 лют, 2019 19:54
Re: "Антонов" планує відновити виробництво Ан-148, Ан-158 и.
Как эти лжецы задолбали уже врут врут воруют и врут.. вот например 2016 год Гройсман ОБЕЩАЛ ->
Все больше ничего не построили с 2016 года на продажу..
...
Гройсман лично ТЫ обещал в 2016 году - ответь где РЕЗУЛЬТАТ? Зачем опять керманычи врете?
Вот те вот все "пЭремоги" лжецов - керманычей с 2016 года .. ничего по факту не выполнено...
Додано: Суб 09 лют, 2019 15:08
Джон
Из статьи не совсем понятно: "Где?"
- АН 132 в Саудовской Аравии?
- АН 224 в Китае?
- АН 158 в Азербайджане?
- АН 148 в Иране?
......................................
А В Украине АН2 не в состоянии поставить на маршруты.
- ИХ нужно покупать за границей!
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Суб 09 лют, 2019 16:06
Re: "Антонов" планує відновити виробництво Ан-148, Ан-158 и.
Ан-148 перший політ: 17 грудня 2004. Без слів.
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