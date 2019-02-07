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В Україні з'являться ще 20 радарів TruCam (перелік вулиць)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 08 лют, 2019 17:23
Пропонуємо до обговорення:
Станом на сьогодні працюють 30 приладів.
Дивися повний текст В Україні з'являться ще 20 радарів TruCam (перелік вулиць)
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Додано: П'ят 08 лют, 2019 17:23
А коли дороги з'являться?
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