RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В Україні з'являться ще 20
радарів TruCam (перелік вулиць)

В Україні з'являться ще 20 радарів TruCam (перелік вулиць)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 17:23

В Україні з'являться ще 20 радарів TruCam (перелік вулиць)

Пропонуємо до обговорення:
Станом на сьогодні працюють 30 приладів.

Дивися повний текст В Україні з'являться ще 20 радарів TruCam (перелік вулиць).
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 87178
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 123 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 17:23

А коли дороги з'являться?
Rainbow
 
Повідомлень: 2094
З нами з: 23.09.12
Подякував: 2 раз.
Подякували: 468 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 13 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Енергоспоживання в Україні у понад вдвічі вище, ніж у... 1, 2
R2 » Чет 07 лют, 2019 19:16
19 813
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 08 лют, 2019 13:36
reportusbk1
В ЄС нагадали Україні про головну умову євроінтеграції
R2 » Чет 07 лют, 2019 18:09
1 107
Переглянути останнє повідомлення
Чет 07 лют, 2019 20:17
Михалыч
В Україні можуть з'явитися дороги з вугільних відходів
R2 » Чет 07 лют, 2019 14:19
1 36
Переглянути останнє повідомлення
Чет 07 лют, 2019 14:19
p_a_l

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
УкрСиббанк (6281)
08.02.2019 17:31
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.