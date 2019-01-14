RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Все буде як у Європі: в Укравтодорі
прояснили ситуацію з...

Все буде як у Європі: в Укравтодорі прояснили ситуацію з...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 17:26

Все буде як у Європі: в Укравтодорі прояснили ситуацію з...

Пропонуємо до обговорення:
Вже наявні українські дороги не будуть передаватися в концесію і ставати платними.

Дивися повний текст Все буде як у Європі: в Укравтодорі прояснили ситуацію з платними дорогами.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 87178
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 123 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 17:26

Обещать - не значит жениться.
ЯЧитатель
 
Повідомлень: 309
З нами з: 15.03.13
Подякував: 1124 раз.
Подякували: 99 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 13 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
ЄС не буде залежати від російського газу — канцлерка...
R2 » П'ят 08 лют, 2019 13:30
2 50
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 08 лют, 2019 14:49
0mage0
Сміттєве майбутнє. Коли і як буде вирішена проблема...
R2 » Пон 14 січ, 2019 09:37
3 520
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 лют, 2019 11:16
annagolub941
Коболєв: якщо ціну на газ знизять, долар буде по 60 1 ... 7, 8, 9
R2 » Пон 21 січ, 2019 10:22
81 7496
Переглянути останнє повідомлення
Нед 03 лют, 2019 10:16
pitchnv

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
УкрСиббанк (6281)
08.02.2019 17:31
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.