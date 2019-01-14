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Все буде як у Європі: в Укравтодорі прояснили ситуацію з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 08 лют, 2019 17:26
Пропонуємо до обговорення:
Вже наявні українські дороги не будуть передаватися в концесію і ставати платними.
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Додано: П'ят 08 лют, 2019 17:26
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