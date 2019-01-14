Вже наявні українські дороги не будуть передаватися в концесію і ставати платними.
Дивися повний текст Все буде як у Європі: в Укравтодорі прояснили ситуацію з платними дорогами.
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Додано: П'ят 08 лют, 2019 17:26
Все буде як у Європі: в Укравтодорі прояснили ситуацію з...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Все буде як у Європі: в Укравтодорі прояснили ситуацію з платними дорогами.
Додано: П'ят 08 лют, 2019 18:33
Ага а альтернатива будет такой что если даже доплачивать за проезд по ней будут то никто не захочет ехать по ней
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