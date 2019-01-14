Вже наявні українські дороги не будуть передаватися в концесію і ставати платними.
Дивися повний текст Все буде як у Європі: в Укравтодорі прояснили ситуацію з платними дорогами.
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Додано: П'ят 08 лют, 2019 17:26
Все буде як у Європі: в Укравтодорі прояснили ситуацію з...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Все буде як у Європі: в Укравтодорі прояснили ситуацію з платними дорогами.
Додано: П'ят 08 лют, 2019 18:33
Ага а альтернатива будет такой что если даже доплачивать за проезд по ней будут то никто не захочет ехать по ней
Додано: П'ят 08 лют, 2019 19:27
Але можна зробити безкоштовну дорогу такою роздовбаною, що дешевше буде їхати платною...
Востаннє редагувалось 0mage0 в П'ят 08 лют, 2019 20:45, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 08 лют, 2019 20:04
Когда же зарплаты будут как в европе?
Я не хочу придя на базар брать гнилое мясо по европейским ценам и слушать басню что скоро мясо будет свежее как в европе. Или сало, или асфальт, или жизнь.
Додано: Суб 09 лют, 2019 15:21
Если следовать его логике, то:
"Зарплаты" - это Ваши проблемы.
Его задача обеспечить ценами не меньше, чем в Европе. Да бы сюда "пришел их "европейский" бизнес". Где ему делать нечего(он не конкурентно способен) - необходимо ликвидировать своё.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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