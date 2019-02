Все буде як у Європі: в Укравтодорі прояснили ситуацію з...

Додано: Суб 09 лют, 2019 17:28

p_a_l написав: Когда же зарплаты будут как в европе?

Я не хочу придя на базар брать гнилое мясо по европейским ценам и слушать басню что скоро мясо будет свежее как в европе. Или сало, или асфальт, или жизнь. Когда же зарплаты будут как в европе?Я не хочу придя на базар брать гнилое мясо по европейским ценам и слушать басню что скоро мясо будет свежее как в европе. Или сало, или асфальт, или жизнь.



А зачем вы покупаете мясо на базаре? В супермаркетах оно и дешевле и красивое, хоть сразу в Инстаграмм выкладывай. А зачем вы покупаете мясо на базаре? В супермаркетах оно и дешевле и красивое, хоть сразу в Инстаграмм выкладывай.

In Death we trust (c) Carlos Castaneda

С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.