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Все буде як у Європі: в Укравтодорі
прояснили ситуацію з...

Все буде як у Європі: в Укравтодорі прояснили ситуацію з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 17:26

Все буде як у Європі: в Укравтодорі прояснили ситуацію з...

Пропонуємо до обговорення:
Вже наявні українські дороги не будуть передаватися в концесію і ставати платними.

Дивися повний текст Все буде як у Європі: в Укравтодорі прояснили ситуацію з платними дорогами.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 17:26

Обещать - не значит жениться.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 18:33

Ага а альтернатива будет такой что если даже доплачивать за проезд по ней будут то никто не захочет ехать по ней
anna_slepko
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 19:27

Такого, що у нас будуть тільки платні дороги, не відбудеться

Але можна зробити безкоштовну дорогу такою роздовбаною, що дешевше буде їхати платною...
Востаннє редагувалось 0mage0 в П'ят 08 лют, 2019 20:45, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 20:04

Когда же зарплаты будут как в европе?
Я не хочу придя на базар брать гнилое мясо по европейским ценам и слушать басню что скоро мясо будет свежее как в европе. Или сало, или асфальт, или жизнь.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 17:28

  p_a_l написав:Когда же зарплаты будут как в европе?
Я не хочу придя на базар брать гнилое мясо по европейским ценам и слушать басню что скоро мясо будет свежее как в европе. Или сало, или асфальт, или жизнь.


А зачем вы покупаете мясо на базаре? В супермаркетах оно и дешевле и красивое, хоть сразу в Инстаграмм выкладывай.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.
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а в Германии все автобыны бесплатные...
Acciga
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Платимо мільярди податків закладених в покупку авто, реєстрацію/перереєстрацію, паливо, а натомість, замість доріг - полігони.
Дякуємо владі.
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