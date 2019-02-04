Про це йдеться в його уточненій декларації.
Дивися повний текст Порошенко дописав у декларацію майже 28 млн.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 08 лют, 2019 20:22
Порошенко дописав у декларацію майже 28 млн
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Порошенко дописав у декларацію майже 28 млн.
Додано: П'ят 08 лют, 2019 20:22
Забыл мелочь на карманные расходы посчитать и задекларировать.
По чем опиум для типа бывших участников АТО во Львове? Или забыли кто в 14-м году и за чей счет лапти покупали и привозили? ГэроЇ
|