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Порошенко дописав у
декларацію майже 28 млн

Порошенко дописав у декларацію майже 28 млн
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 20:22

Порошенко дописав у декларацію майже 28 млн

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в його уточненій декларації.

Дивися повний текст Порошенко дописав у декларацію майже 28 млн.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 20:22

Забыл мелочь на карманные расходы посчитать и задекларировать.
По чем опиум для типа бывших участников АТО во Львове? Или забыли кто в 14-м году и за чей счет лапти покупали и привозили? ГэроЇ
p_a_l
 
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