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У Києві проводять тестування
камер із системою...

У Києві проводять тестування камер із системою...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 21:09

У Києві проводять тестування камер із системою...

Пропонуємо до обговорення:
Столичне комунальне підприємство «Інформатика» проводить тестування системи Kyiv Smart Safe City, яка здатна аналізувати та розпізнавати обличчя за зображенням з відеокамери.

Дивися повний текст У Києві проводять тестування камер із системою розпізнавання облич.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 21:10

А в Канаде наоборот - запрещают использовать системы распознавания лиц на камерах наблюдения, т.к. это нарушает права на частную жизнь.
-rx-
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