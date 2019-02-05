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Клієнтам збанкрутілих страхових повернуть гроші заднім...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 08 лют, 2019 21:17
Пропонуємо до обговорення:
Українці, які втратили свої заощадження в лайфових страхових компаніях, можуть розраховувати на відшкодування частини втрачених коштів. Днями Нацкомфінпослуг схвалив законопроект, який розширює сферу компетенцій Фонду гарантування вкладів на діяльність таких установ.
Дивися повний текст Клієнтам збанкрутілих страхових повернуть гроші заднім числом
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П'ят 01 лют, 2019 23:33
xmen