RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Клієнтам збанкрутілих страхових
повернуть гроші заднім...

Клієнтам збанкрутілих страхових повернуть гроші заднім...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 21:17

Клієнтам збанкрутілих страхових повернуть гроші заднім...

Пропонуємо до обговорення:
Українці, які втратили свої заощадження в лайфових страхових компаніях, можуть розраховувати на відшкодування частини втрачених коштів. Днями Нацкомфінпослуг схвалив законопроект, який розширює сферу компетенцій Фонду гарантування вкладів на діяльність таких установ.

Дивися повний текст Клієнтам збанкрутілих страхових повернуть гроші заднім числом.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 87185
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 123 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У якій валюті зберігати гроші в 2019 році
R2 » Вів 05 лют, 2019 17:00
8 541
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 08 лют, 2019 13:18
supply_m
Якщо з вашої картки вкрали гроші, то в цьому винні ви самі - 1, 2, 3
R2 » Сер 26 лип, 2017 20:45
20 2943
Переглянути останнє повідомлення
Сер 06 лют, 2019 10:00
slavalebedev2012
На що витрачають гроші клієнти monobank (таблиця)
R2 » П'ят 01 лют, 2019 02:01
8 310
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 01 лют, 2019 23:33
xmen

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (67464)
08.02.2019 22:08
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.