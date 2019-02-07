Про це сказав економіст Андрій Новак.
Дивися повний текст Після виборів гривня може обвалитися, - економіст.
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Додано: П'ят 08 лют, 2019 21:29
Після виборів гривня може обвалитися, - економіст
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Після виборів гривня може обвалитися, - економіст.
Додано: П'ят 08 лют, 2019 23:15
До выборов будет показуха, а потом ... можно валить на предшественников.
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