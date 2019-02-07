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Після виборів гривня може
обвалитися, - економіст

Після виборів гривня може обвалитися, - економіст
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 21:29

Після виборів гривня може обвалитися, - економіст

Пропонуємо до обговорення:
Про це сказав економіст Андрій Новак.

Дивися повний текст Після виборів гривня може обвалитися, - економіст.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 21:29

Вообще то Новак кандидат в президенты...
Moimir
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 23:15

До выборов будет показуха, а потом ... можно валить на предшественников.
evs-igor
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 23:56

  evs-igor написав:До выборов будет показуха, а потом ... можно валить на предшественников.

Не получится на себя свалить да и обвала до конца лета не будет.
Vint
 
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