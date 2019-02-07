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Після виборів гривня може
обвалитися, - економіст

Після виборів гривня може обвалитися, - економіст
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 21:29

Після виборів гривня може обвалитися, - економіст

Пропонуємо до обговорення:
Про це сказав економіст Андрій Новак.

Дивися повний текст Після виборів гривня може обвалитися, - економіст.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 21:29

Вообще то Новак кандидат в президенты...
Moimir
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 23:15

До выборов будет показуха, а потом ... можно валить на предшественников.
evs-igor
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 23:56

  evs-igor написав:До выборов будет показуха, а потом ... можно валить на предшественников.

Не получится на себя свалить да и обвала до конца лета не будет.
Vint
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 15:22

"Мы запускаем две модели монетизации субсидий, а после выборов решим, какая лучше!" Что вы хотите от этих наперсточников? МВФ дал денег на погашение долгов до выборов, решение суда по долгу России отложено до выборов, запасов газа осталось до выборов. Никто словацкий газ не покупает, поэтому и гривна растет. Или не так?
astatempo
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