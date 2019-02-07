Про це сказав економіст Андрій Новак.
Дивися повний текст Після виборів гривня може обвалитися, - економіст.
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Додано: П'ят 08 лют, 2019 21:29
Після виборів гривня може обвалитися, - економіст
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Після виборів гривня може обвалитися, - економіст.
Додано: П'ят 08 лют, 2019 23:15
До выборов будет показуха, а потом ... можно валить на предшественников.
Додано: П'ят 08 лют, 2019 23:56
Додано: Суб 09 лют, 2019 15:22
"Мы запускаем две модели монетизации субсидий, а после выборов решим, какая лучше!" Что вы хотите от этих наперсточников? МВФ дал денег на погашение долгов до выборов, решение суда по долгу России отложено до выборов, запасов газа осталось до выборов. Никто словацкий газ не покупает, поэтому и гривна растет. Или не так?
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