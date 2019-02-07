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Після виборів гривня може
обвалитися, - економіст

Після виборів гривня може обвалитися, - економіст
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 21:29

Після виборів гривня може обвалитися, - економіст

Пропонуємо до обговорення:
Про це сказав економіст Андрій Новак.

Дивися повний текст Після виборів гривня може обвалитися, - економіст.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 21:29

Вообще то Новак кандидат в президенты...
Moimir
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 23:15

До выборов будет показуха, а потом ... можно валить на предшественников.
evs-igor
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 23:56

  evs-igor написав:До выборов будет показуха, а потом ... можно валить на предшественников.

Не получится на себя свалить да и обвала до конца лета не будет.
Vint
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 11:06

Гривня скріпилась через те, що кандитати в презеденти викидують багато валюти. Бігборди, телебачення і.т.д.
Bodik
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 15:22

"Мы запускаем две модели монетизации субсидий, а после выборов решим, какая лучше!" Что вы хотите от этих наперсточников? МВФ дал денег на погашение долгов до выборов, решение суда по долгу России отложено до выборов, запасов газа осталось до выборов. Никто словацкий газ не покупает, поэтому и гривна растет. Или не так?
astatempo
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Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 15:28

Автор вважає що курс гривні зараз укріплюється штучно???
atros_sg
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Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 16:46

У 2013 році було дві розмовляючі голови, які озвучували на телеканалах будь-які економічні тези на користь уряду Азарова-Арбузова. Це Охріменко і Новак. Тому навряд чи є сенс взагалі звертати увагу на те, що розповідають ці експерти по виклику.
Sharpe
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 16:48

astatempo, вата,наперсточники - це ті, хто пограбував Україну, покликав російські війська і втік у Ростов і Москву. І не треба страшилок про погашєніє долгов і запасов газа: що, у руссо-методичці не пояснили, що всі українці вимерзли без газу ще взимку 2015-го?
Sharpe
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 16:50

А ще можна згадати, що прогнозував про курс долараексперт по виклику Новак півроку тому. ""Девальвація гривні останніми місяцями не пов'язана із сезонним чинником, як нас намагається переконати керівництво країни. Відновлено план штучної девальвації гривні. Це було заплановано Кабміном і Нацбанком. Цей план прописано в держбюджеті, де так званий середньорічний курс гривні закладено на рівні 29,3 грн за долар. А курс на кінець року – 30,1 грн за долар.
Sharpe
 
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