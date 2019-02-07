Про це сказав економіст Андрій Новак.
Дивися повний текст Після виборів гривня може обвалитися, - економіст.
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Додано: П'ят 08 лют, 2019 21:29
Після виборів гривня може обвалитися, - економіст
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Після виборів гривня може обвалитися, - економіст.
Додано: П'ят 08 лют, 2019 23:15
До выборов будет показуха, а потом ... можно валить на предшественников.
Додано: П'ят 08 лют, 2019 23:56
Додано: Суб 09 лют, 2019 11:06
Гривня скріпилась через те, що кандитати в презеденти викидують багато валюти. Бігборди, телебачення і.т.д.
Додано: Суб 09 лют, 2019 15:22
"Мы запускаем две модели монетизации субсидий, а после выборов решим, какая лучше!" Что вы хотите от этих наперсточников? МВФ дал денег на погашение долгов до выборов, решение суда по долгу России отложено до выборов, запасов газа осталось до выборов. Никто словацкий газ не покупает, поэтому и гривна растет. Или не так?
Додано: Суб 09 лют, 2019 16:46
У 2013 році було дві розмовляючі голови, які озвучували на телеканалах будь-які економічні тези на користь уряду Азарова-Арбузова. Це Охріменко і Новак. Тому навряд чи є сенс взагалі звертати увагу на те, що розповідають ці експерти по виклику.
Додано: Суб 09 лют, 2019 16:48
astatempo, вата,наперсточники - це ті, хто пограбував Україну, покликав російські війська і втік у Ростов і Москву. І не треба страшилок про погашєніє долгов і запасов газа: що, у руссо-методичці не пояснили, що всі українці вимерзли без газу ще взимку 2015-го?
Додано: Суб 09 лют, 2019 16:50
А ще можна згадати, що прогнозував про курс долараексперт по виклику Новак півроку тому. ""Девальвація гривні останніми місяцями не пов'язана із сезонним чинником, як нас намагається переконати керівництво країни. Відновлено план штучної девальвації гривні. Це було заплановано Кабміном і Нацбанком. Цей план прописано в держбюджеті, де так званий середньорічний курс гривні закладено на рівні 29,3 грн за долар. А курс на кінець року – 30,1 грн за долар.
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